

دنيا سمير غانم: أنا ومكي أعدنا تصوير مشهد أكثر من 30 مرة دنيا سمير غانم: أنا ومكي أعدنا تصوير مشهد أكثر من 30 مرة

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن مواجهتها مشكلة أثناء العمل مع الممثل أحمد مكي في مسلسل "الكبير"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام"، هي الضحك المفاجئ الخارج عن السيطرة.



وقالت دنيا سمير غانم، في برنامج "صاحبة السعادة"، إنها اضطرت لإعادة أحد مشاهد الكبير أكثر من ثلاثين مرة، وشعرت بالحرج من تسببها في تعطيل التصوير.



وأضافت أن والدها، الفنان سمير غانم، أخبرها أن الضحك بهذه الطريقة ليس مشكلة، وهو أمر طبيعي.