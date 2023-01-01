دنيا سمير غانم: أنا ومكي أعدنا تصوير مشهد أكثر من 30 مرة

آخر الأخباراخبار الفن والثقافة › دنيا سمير غانم: أنا ومكي أعدنا تصوير مشهد أكثر من 30 مرة

صورة الخبر: دنيا سمير غانم: أنا ومكي أعدنا تصوير مشهد أكثر من 30 مرة
دنيا سمير غانم: أنا ومكي أعدنا تصوير مشهد أكثر من 30 مرة

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن مواجهتها مشكلة أثناء العمل مع الممثل أحمد مكي في مسلسل "الكبير"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام"، هي الضحك المفاجئ الخارج عن السيطرة.

وقالت دنيا سمير غانم، في برنامج "صاحبة السعادة"، إنها اضطرت لإعادة أحد مشاهد الكبير أكثر من ثلاثين مرة، وشعرت بالحرج من تسببها في تعطيل التصوير.

وأضافت أن والدها، الفنان سمير غانم، أخبرها أن الضحك بهذه الطريقة ليس مشكلة، وهو أمر طبيعي.

المصدر: فى الفن

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دنيا سمير غانم: أنا ومكي أعدنا تصوير مشهد أكثر من 30 مرة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3856

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري