دليلك لتنظيف الأثاث والأرضيات بطريقة صديقة للبيئة

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هل هناك طريقة مُثلى لتنظيف الأثاث والأرضيات الخشبية "الباركيه"؟.. الكثير منا يلجأ إلى المنتجات الصناعية، دون أن يضع في اعتباره الأخطار البيئية التي تنتج عنها.



وتساهم المواد المستخدمة عادةً في تصنيع هذه المنتجات في تلوث الهواء، وتراجع جودته داخل المنزل، كما تشكل خطراً على الكائنات البحرية إذا ما وصلت إلى المسطحات المائية عبر مياه الصرف الصحي.



بمكونات طبيعية وآمنة، يمكنك إعداد مُنظف منزلي قادر على إزالة الأتربة من الأسطح الخشبية، واستعادة لمعانها مجدداً، وفقاً لموقع "Treehugger".

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المكونات½ كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح¼ كوب من زيت الزيتونملعقة كبيرة من عصير الليمون "اختياري"من 20 إلى 30 قطرة من زيت اللافندر "اختياري"يناسب خل التفاح الدرجات الأكثر قتامةً من الخشب، على عكس الخل الأبيض الذي يناسب الدرجات الأفتح.طريقة الإعدادالخطوة الأولى:اخلطي الخل بزيت الزيتون، ثم أضيفي عصير الليمون أو زيت اللافندر للحصول على رائحة طيبة.وفقاً لموقع "Treehugger"، يزيل حمض الأسيتيك الموجود في الخل البقع والأوساخ الموجودة على الأسطح، من دون الحاجة إلى فركها بشدة، لكن يلزم تخفيفه بمادة أخرى؛ لضمان أمانه، مثل زيت الزيتون الذي يساعد كذلك على استعادة لمعان الخشب.لا يمكن استخدام هذا المحلول مع الخشب الخام.الخطوة الثانية:قبل استخدام المحلول، عليكِ تنظيف الأثاث أولاً بقطعة قماش مبللة، ثم تجفيفه على الفور؛ حتى لا يتضرر الخشب بفعل المياه.قومي برش المحلول على السطح، ثم استعيني بقطعة قماش أخرى لتجفيف السطح من النقطة التي بدأت منها، وبطريقة دائرية.تجديد الأثاثهناك وصفة أخرى لاستعادة لمعان الأثاث وحمايته من البقع، ويمكنك تجربتها دورياً بوتيرة نصف سنوية أو سنوية، وهي استخدام الشمع الطبيعي.المكونات:? كوب من شمع العسلكوب ونصف من زيت الجوز أو زيت بذر الكتانمياهطريقة الإعداداخلطي شمع العسل المذاب مع زيت الجوز أو زيت الكتان، واتركيه حتى يصبح قوامه نصف صلب.وعلى عكس زيت الزيتون، يندرج زيت الجوز وزيت بذر الكتان ضمن قائمة الزيوت الجافة التي تتماسك عند تعرضها لغاز الأكسجين، وتشكل طبقة رقيقة حامية للأثاث والأرضيات الخشبية.ضعي الخليط على قطعة قماش، وابدأي في مسح الخشب بلطف، ثم اتركيه على سطحه لمدة 30 دقيقة، قبل أن تلمعيه مجدداً بقطعة قماش أخرى.