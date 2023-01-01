دعوى قضائية لوقف حفل الرابرز الأمريكي "ميجور باين" في منطقة الأهرامات بسبب اتهامات بدعم الماسونية

قال المحامي بالنقض عمرو عبد السلام رئيس هيئة الدفاع عن الهوية المصرية، إنه سيتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد نقابة المهن الموسيقية والرقابة على المصنفات الفنية وشركة لايف نايشن ا، لإلغاء حفل الرابر والمنتج الموسيقي مترو موبين وعدد من الرابرز الأمريكي بمنطقة الأهرامات، يومي 29 و30 يناير الجاري، بعدما أعلنت الشركة المنظمة عن إقامة الحفل بمصر.
وأضاف عمرو عبد السلام، في تصريحات صحفية أن الشركة المنظمة تربطها علاقات مشبوهة بتنظيم الماسونية العالمية وعدد من الجماعات الدينية السرية المنتمية للتنظيم الماسوني، وأنها سبق لها العام الماضي أن أعلنت عن تنظيم حفل غنائي للرابر الأمريكي ترافيس سكوت، والذي تم رفضه مجتمعيا وأمنيا من السلطات المصرية بسبب تاريخ هذا الرابر وانتمائه لحركة الأفروسنتريك المركزية المناهضة للتراث الثقافي والهوية المصرية، إلا أن الشركة عادت مجددا لتعلن عن إقامة حفل غنائي جديد لها بالأهرامات يوم 29 و30 أبريل الجاري، وأنها ستتقدم عدد من الرابرز الأمريكي من بينهم مترو موبين وترافيس سكوت وفيوتشر وكاتي ولامار.
وأوضح عمرو عبد السلام، أنه بمجرد الإعلان عن موعد إقامة الحفل وطرح التذاكر للبيع، أعلن الرابرز مترو موبين عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ببيع ملابس مطبوع عليها رموز الماسونية العالمية لبيعها للجمهور المشارك بالحفل، وحصولها على التراخيص اللازمة من نقابة المهن الموسيقية والرقابة على المصنفات، رغم قيام الجهات الأمنية بإلغاء حفلي الرابر كاني ويست خلال الأيام القليلة الماضية لأسباب أمنية بعدما تم مخاطبة وزارة الداخلية بإلغاء الحفل وتوجيه إنذار رسمي على يد محضر لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.
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