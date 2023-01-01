درجات حرارة قياسية.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة

طقس شديد الحرارة
حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من أجواء شديدة الحرارة، اليوم الخميس، تؤثر على الأنحاء كافة.
وقال الأرصاد الجوية إن ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض سطحي بقيم ضغطية 1007 ملي بار متمركز علي الصحراء الغربية وهو ما أدى إلى أجواء شديدة الحرارة وسجلت:
القاهرة 40 درجة
برج العرب 40 درجة
سوهاج 40 درجة
الأقصر 41 درجة
أسوان 42 درجة
سقوط أمطار على 6 محافظات
كما تؤثر السحب المتوسطة علي مناطق من السواحل الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد نهارا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية. فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.
وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وهناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى المتر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين المتر إلى المتر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
المدينة/ العظمى/ الصغرى
القاهرة 37 27
العاصمة الادارية 37 27
6 أكتوبر 36 26
بنها 36 27
دمنهور 35 26
وادى النطرون 36 26
كفر الشيخ 33 25
المنصورة 35 27
الزقازيق 37 27
شبين الكوم 36 26
طنطا 36 26
دمياط 32 26
بورسعيد 33 26
الاسماعيلية 38 27
السويس 38 26
العريش 36 25
رفح 36 26
رأس سدر 38 26
نخل 37 20
كاترين 32 18
الطور 36 28
طابا 36 27
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 32 24
العلمين 31 24
مطروح 29 23
السلوم 31 22
سيوة 35 24
رأس غارب 39 28
الغردقة 41 29
سفاجا 41 29
مرسى علم 40 29
شلاتين 41 28
حلايب 36 29
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 36 29
الفيوم 40 25
بني سويف 40 24
المنيا 40 23
أسيوط 41 25
سوهاج 42 26
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 43 27
الوادى الجديد 42 24
أبوسمبل 42 26
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