درجات حرارة قياسية.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة



طقس شديد الحرارة طقس شديد الحرارة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من أجواء شديدة الحرارة، اليوم الخميس، تؤثر على الأنحاء كافة.

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وقال الأرصاد الجوية إن ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض سطحي بقيم ضغطية 1007 ملي بار متمركز علي الصحراء الغربية وهو ما أدى إلى أجواء شديدة الحرارة وسجلت:القاهرة 40 درجةبرج العرب 40 درجةسوهاج 40 درجةالأقصر 41 درجةأسوان 42 درجةسقوط أمطار على 6 محافظاتكما تؤثر السحب المتوسطة علي مناطق من السواحل الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد نهارا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية. فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وهناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى المتر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين المتر إلى المتر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :المدينة/ العظمى/ الصغرىالقاهرة 37 27العاصمة الادارية 37 276 أكتوبر 36 26بنها 36 27دمنهور 35 26وادى النطرون 36 26كفر الشيخ 33 25المنصورة 35 27الزقازيق 37 27شبين الكوم 36 26طنطا 36 26دمياط 32 26بورسعيد 33 26الاسماعيلية 38 27السويس 38 26العريش 36 25رفح 36 26رأس سدر 38 26نخل 37 20كاترين 32 18الطور 36 28طابا 36 27شرم الشيخ 40 29الإسكندرية 32 24العلمين 31 24مطروح 29 23السلوم 31 22سيوة 35 24رأس غارب 39 28الغردقة 41 29سفاجا 41 29مرسى علم 40 29شلاتين 41 28حلايب 36 29أبو رماد 38 28رأس حدربة 36 29الفيوم 40 25بني سويف 40 24المنيا 40 23أسيوط 41 25سوهاج 42 26قنا 42 26الأقصر 43 27أسوان 43 27الوادى الجديد 42 24أبوسمبل 42 26