دراسة جديدة : تمارين الأثقال تحمي من أمراض خطيرة

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كشفت دراسة جديدة إن أحد أهم الأشياء التي يمكن القيام بها لصحة العقل هو تحريك الجسم، وإن الذين يمارسون الرياضة لديهم خطر أقل للإصابة باضطرابات الدماغ مثل مرض الزهايمر والاكتئاب.



وأشار فريق البحث من جامعة ماكماستر الكندية إلى أن الأمر لا يقتصر على التمارين القلبية التنفسية، مثل الجري أو ركوب الدراجة أو الرقص، التي يحتاجها المخ، بل يجب أن يحظى رفع الأثقال بمزيد من الاهتمام.



وبحسب "ستادي فايندز"، رفع الأثقال مفيد لكل مشكلة صحية تقريباً، ولا يوجد دواء يحقق نفس المجموعة من الفوائد.

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وعلى وجه الخصوص، يتم إنتاج جزيئات تسمى الميوكينات أثناء التدريب، والتي تؤثر على الدماغ عن طريق العضلات.والمبدأ المهم الذي يوضحه هو أن تدريب الأثقال يؤثر على مستويات المواد الكيميائية المتعددة التي تنتجها العضلات، والتي تكون مفيدة للدماغ.وأشار البحث إلى أن تدريبات المقاومة لتقوية العضلات ترتبط عكسياً بالاضطرابات الطبية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. وهذا يعني أنه كلما فعلت أكثر، كلما انخفض خطر الإصابة بهذه الأمراض.وتؤدي جلسة تدريب المقاومة إلى خفض مستويات الغلوكوز والأنسولين في الدم لمدة تصل إلى 24 ساعة.