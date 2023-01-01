دراسة جديدة : تمارين الأثقال تحمي من أمراض خطيرة

كشفت دراسة جديدة إن أحد أهم الأشياء التي يمكن القيام بها لصحة العقل هو تحريك الجسم، وإن الذين يمارسون الرياضة لديهم خطر أقل للإصابة باضطرابات الدماغ مثل مرض الزهايمر والاكتئاب.
وأشار فريق البحث من جامعة ماكماستر الكندية إلى أن الأمر لا يقتصر على التمارين القلبية التنفسية، مثل الجري أو ركوب الدراجة أو الرقص، التي يحتاجها المخ، بل يجب أن يحظى رفع الأثقال بمزيد من الاهتمام.
وبحسب "ستادي فايندز"، رفع الأثقال مفيد لكل مشكلة صحية تقريباً، ولا يوجد دواء يحقق نفس المجموعة من الفوائد.
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