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دراسة جديدة تكشف فوائد مذهلة للشاي والقهوة

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أجرت جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا تحليلًا حديثًا، أظهر أن البالغين الذين يتناولون كميات كبيرة من الشاي بانتظام، تقل لديهم نسب الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 19%.

في المقابل، ثبت أن تأثير القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال فقط، أما المشروبات الغازية والكحول، فتزيد من هذا الخطر.
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واستعرض فريق البحث 20 دراسة سابقة حول تأثير استهلاك المشروبات المختلفة على صحة القلب على المدى الطويل.



وأكدت الدكتورة كاري روكستون، اختصاصية التغذية في اللجنة الاستشارية للشاي، أن "نتائج هذه الدراسة تبرز الشاي كأفضل مشروب للحماية من أمراض القلب".


الدراسات أظهرت أن مادة البوليفينول الموجودة في أوراق الشاي تمتلك فوائد صحية عديدة، منها مضادات الأكسدة التي تزيل الجزيئات الضارة من الدم، تمنع تلف الخلايا، تقلل التوتر، وتحسن عملية التمثيل الغذائي.



وأشارت الأبحاث أيضًا إلى أن الشاي قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، كما يساهم في إنقاص الوزن.



وأضافت روكستون: "كل كوب إضافي من الشاي يوميًا يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 4%، النتائج توضح أهمية بدء عادة شرب الشاي من مرحلة البلوغ المبكرة أو حتى الطفولة".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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