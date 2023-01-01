دراسة تُحذر : الأبوة تؤثر على صحة القلب (تفاصيل)

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كشفت دراسة جديدة عن أضرار الأبوة على صحة القلب، إذ وجدت أن صحة القلب والأوعية الدموية لدى الآباء تكون أسوأ من الرجال الذين ليس لديهم أطفال.



وحلل باحثون من جامعة نورث وسترن ومستشفى آن وروبرت لوري للأطفال في شيكاغو، بيانات أكثر من 2814 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 45 و85 عامًا، ووجدوا أن النتائج الصحية تختلف بشكل كبير حسب العرق وعمر الرجل عندما ولد طفله الأول، حسبما ذكرت صحيفة «New York Post».



على سبيل المثال، أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة «AJPM Focus» في وقت سابق من هذا الشهر، أن الرجال الذين أصبحوا آباء تحت سن 25 عامًا يتمتعون بصحة قلب أسوأ من الآباء الآخرين.

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ونظر الباحثون في عدد من المؤشرات الصحية، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة وعادات التدخين والوزن وضغط الدم ومستويات الجلوكوز، وافترض مؤلفو الدراسة أن الضغوط التي تأتي مع الأبوة تجعل من الصعب على الرجال الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة لأن إنجاب الأطفال يشغل حيزًا كبيرًا من وقتهم.وقال مؤلف الدراسة الدكتور جون جيمس باركر، الأستاذ المساعد في طب الأطفال في كلية فاينبرج للطب بجامعة نورث وسترن: «التغيرات في صحة القلب التي وجدناها تشير إلى أن المسؤولية الإضافية لرعاية الأطفال والضغط الناتج عن الانتقال إلى الأبوة قد يجعل من الصعب على الرجال الحفاظ على نمط حياة صحي، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة».ووجدت الدراسة أن الرجال الذين أنجبوا طفلهم الأول عندما كان عمرهم أقل من 25 عامًا، كانت لديهم أسوأ النتائج الصحية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الوفيات بينهم، إذ أوضح باركر: «إذا كان عمرك أقل من 25 عامًا، فقد تكون أقل استقرارًا من الناحية المالية، وقد يكون عقلك أقل نضجًا، وخاصة بالنسبة للأقليات العرقية والإثنية، وقد يكون لديك وظائف منخفضة الأجر مع مزايا أقل وسياسات إجازات محدودة».وأضاف: «كل هذا يُمكن أن يجعل من الصعب التركيز على صحتك، هناك الكثير من التدخلات الصحية العامة للأمهات الشابات، ولكن لم ينظر أحد إلى الآباء الشباب بهذه الطريقة من قبل».كذلك لاحظ الباحثون أن صحة الأب كان لها تأثير كبير على رفاهية أسرته، ونوه باركر إلى أنه: «لتحسين صحة الأسر، نحتاج إلى النظر في العلاقة متعددة الاتجاهات بين الأمهات والآباء ومقدمي الرعاية والأطفال».ووجدت الدراسة أيضًا أن الآباء لديهم معدل تدخين أعلى من غير الآباء، وهو ما كان مختلفًا مقارنة بالأبحاث السابقة التي وجدت أن الآباء يميلون إلى الإقلاع عن التدخين.على الجانب الآخر، ذكر مؤلف الدراسة أن الآباء قد يكونوا أكثر عرضة لأن يكون لديهم شخص ما يتولى رعايتهم في المستقبل (أي أطفالهم) لمساعدتهم على حضور المواعيد الطبية وإدارة الأدوية والعلاجات مع تقدمهم في السن، كذلك وجدوا أن الآباء لديهم معدلات أقل من أعراض الاكتئاب مقارنة بغير الآباء، لذلك قد تساهم الصحة العقلية في انخفاض معدلات الوفيات لدى الآباء.