دراسة توضح .. فيتامين D يمثل خطورة على كبار السن

يُوصى على نطاق واسع بتناول مكملات فيتامين D للتمتع بصحة عظام جيدة، ولكن لا تتوافر بيانات علمية متسقة حول ما إذا كانت تمنع الكسور، بحسب ما نشرته دورية نيو إنجلاند الطبية
فقد أجرى علماء من مستشفى بريجهام والنساء، ثاني أكبر مستشفى تعليمي في كلية الطب بجامعة هارفارد، بالتعاون مع باحثين من جامعات كاليفورنيا وكلية الطب بجامعة كريتون في الولايات المتحدة، دراسة ثانوية، تأتي في إطار مشروع بحثي شامل يشار إليه اختصارًا بـVITAL، لاختبار مدى تأثير فيتامين D وأوميغا-3، وما إذا كانت مكملات فيتامين D3 تؤدي إلى تقليل خطر الإصابة ب الكسور مقارنةً بالعلاج الوهمي
شملت التجربة اختبار ما إذا كانت جرعات من فيتامين D3 التكميلي تصل إلى حوالي 2000 وحدة دولية في اليوم و/أو 1 غرام يوميًا من كبسولات أوميغا-3، تمنع الإصابة بكسور العظام أو تمنح وقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال 50 من العمر أو أكبر والنساء اللواتي تبلغن من العمر 55 عامًا أو أكبر
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