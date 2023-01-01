دراسة توضح .. الغربان طيور محترفة في العد والتخطيط



الغربان الغربان

في عالم الطيور تعتبر الغربان محترفة في العد،وكشفت دراسة حديثة أنها الغربان تخطط عمداً لعدد صيحاتها قبل إطلاقها.



وأظهرت تجارب سلوكية لباحثين بقيادة أندرياس نيدر من معهد علم الأعصاب بجامعة توبينغن الألمانية أن الغربان يمكنها تعلم عدد المرات التي يفترض أن تنعق فيها.



وقال نيدر: "يمكنها التحكم بالضبط في النعيق أم لا" ونشرت الدراسة في دورية "ساينس".

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ودرب الباحثون 3 غربان من فصيلة زاغ الجيف على التفاعل مع محفزات بصرية وصوتية: كان يفترض أن تصدر الطيور من 1 إلى 4 نواعق بعد عرض رموز مصورة مختلفة أو عند سماع نغمات معينة.ويفترض بعد ذلك أن تختتم الغربان، كل تسلسل من النواعق من خلال النقر على زر تأكيد.وقال نيدر في بيان : "نجحت الطيور الثلاثة في المهمة، وتمكنت من حساب نواعقها في كل تسلسل"، مشيراً أيضاً إلى أخطاء عندما فقدت الطيور القدرة على تتبع عدد نعيقها في إجمالي التسلسلات.وحسب الدراسة، كان زمن رد الفعل بين المحفزات والنواعق طويلاً، وكلما كان مطلوبا منها أداء عدد كبير من النواعق، كلما طالت المدة؛ أي استغرقت وقتا أطول.ووثقت دراسات سابقة القدرة التعلم "الفائقة" لدى الغربان وأظهرت أنها تتمتع بقدرة على فهم العد.وتتطلب القدرة على إنتاج متعمد لعدد معين من الأصوات مزيجاً متطوراً من المهارات العددية والتحكم الصوتي. وقال نيدر: "تظهر نتائجنا أن هذه القدرة لا تقتصر على البشر فقط".