دراسة تكشف.. في أي عمر تبدأ بملاحظة الآلام والأوجاع في جسدك؟

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تبدأ الكثير من التغيرات الجسدية في الظهور مع التقدم في العمر، منها الآلام والأوجاع التي قد تحد من القدرة على الاستمتاع بالحياة اليومية، دراسة جديدة كشفت العمر الذي تبدأ فيه هذه التغيرات الجسدية بالتأثير على الحياة، مما يوفر رؤى هامة حول كيفية التعامل مع هذه التحديات مع التقدم في السن،بحسب ما جاء من ميرور.

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كشفت دراسة حديثة عن العمر الذي يبدأ فيه العديد من الأشخاص بملاحظة قيود جسدية بسبب الآلام والأوجاع، شملت الدراسة 2000 شخص في العقد الخامس من عمرهم، ووجدت أن 7 من كل 10 بالغين فوق سن الأربعين لا يزالون يستمتعون بالنشاط، إلا أن نحو 31% منهم يشعرون ببعض القيود نتيجة الآلام.وتبين أن 40% من الأشخاص الذين تجاوزوا سن 45 لا يستطيعون لمس أصابع أقدامهم أثناء الوقوف، بينما 30% فقط جربوا ممارسة اليوجا، وبرزت الركبتان وأسفل الظهر كأكثر المناطق التي تسبب عدم الراحة.وتشير النتائج إلى أن البالغين عادة ما يبدأون بملاحظة هذه الآلام في منتصف إلى أواخر الأربعينيات من عمرهم، حيث أفاد 64% من المشاركين بأن مشاكلهم الجسدية أصبحت مزمنة.وبحسب متحدث باسم شركة "Voltarol" المسؤولة عن الدراسة، فإن النتائج تعكس قلة الوعي بأهمية التوازن الجسدي، خاصة مع التقدم في العمر، وأضاف المتحدث أن تحقيق توازن قوي قد يكون مفتاحًا للحفاظ على نمط حياة صحي ونشط في سنوات الشيخوخة.ووجدت الدراسة أن 46% من المشاركين لم يكونوا على دراية بأهمية التوازن الجيد للصحة العامة، بينما أشار 28% إلى أن الآلام التي يعانون منها مزعجة لكنها لا تحد من قدراتهم بشكل كبير.ويعتقد 57% من الأشخاص النشطين أن الحفاظ على حماس الشباب رغم تقدم العمر هو السر في مواجهة تحديات الشيخوخة، وأضاف ممثل الشركة أن التركيز على تحسين التوازن الجسدي يمكن أن يساعد في تخفيف الآلام، مما يتيح تبني نمط حياة أكثر نشاطًا مع التقدم في العمر.