دراسة تكشف فوائد جديدة لـ«الفياجرا»

كشفت دراسة حديثة، عن أن الفياجرا (حبوب دوائية تُستخدم لعلاج مشكلات الرجال الجنسية)، يمكن أن تكون جزءًا من العلاج للمساعدة في الوقاية من الخرف.
وتلقى جميع المشاركين في الدراسة عقار الفياجرا ودواءً وهميًا، وسيلوستازول (دواء مشابه) على مدى 3 أسابيع بشكل عشوائي، إذ وجد باحثون من جامعة أكسفورد أن الفياجرا تزيد من تدفق الدم في الأوعية الدماغية الكبيرة والصغيرة، كما أن كلًا من الفياجرا وسيلوستازول يقللان من مقاومة الأوعية الدموية في الدماغ، وفقًا لموقع «اندبندنت».
وأظهرت الدراسة أن الفياجرا تتسبب في إصابة الرجال بآثار جانبية أقل مقارنة بعقار السيلوستازول، خاصة مع انخفاض معدل الإصابة بالإسهال، وكذلك الدواء المسمى سيلدينافيل، الذي يعزز وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ لدى المرضى المعرضين لخطر متزايد للإصابة بهذه الحالة، بحسب الدراسة.
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