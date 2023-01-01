دراسة تكشف فوائد جديدة لـ«الفياجرا»



الفياجرا الفياجرا

كشفت دراسة حديثة، عن أن الفياجرا (حبوب دوائية تُستخدم لعلاج مشكلات الرجال الجنسية)، يمكن أن تكون جزءًا من العلاج للمساعدة في الوقاية من الخرف.



وتلقى جميع المشاركين في الدراسة عقار الفياجرا ودواءً وهميًا، وسيلوستازول (دواء مشابه) على مدى 3 أسابيع بشكل عشوائي، إذ وجد باحثون من جامعة أكسفورد أن الفياجرا تزيد من تدفق الدم في الأوعية الدماغية الكبيرة والصغيرة، كما أن كلًا من الفياجرا وسيلوستازول يقللان من مقاومة الأوعية الدموية في الدماغ، وفقًا لموقع «اندبندنت».



وأظهرت الدراسة أن الفياجرا تتسبب في إصابة الرجال بآثار جانبية أقل مقارنة بعقار السيلوستازول، خاصة مع انخفاض معدل الإصابة بالإسهال، وكذلك الدواء المسمى سيلدينافيل، الذي يعزز وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ لدى المرضى المعرضين لخطر متزايد للإصابة بهذه الحالة، بحسب الدراسة.

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ويشير الخبراء إلى أن البحث قد يكون لديه القدرة على إحداث تحول في العلاج والوقاية من الخرف الوعائي الناجم عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، والذي يفتقر حاليًا إلى توافر العديد من العلاجات.وقال الدكتور أليستر ويب، الأستاذ المشارك في مركز وولفسون للوقاية من السكتات الدماغية والخرف في أكسفورد: «هذه أول تجربة تظهر أن السيلدينافيل يصل إلى الأوعية الدموية في الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، مما يحسن تدفق الدم وكيفية عمله».وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «Circulation Research» نحو 75 شخصًا تعرضوا لسكتة دماغية بسيطة، يُعانون من علامات مرض الأوعية الدموية الصغيرة الخفيف إلى المتوسط.ويقول الباحثون، إن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب لتأكيد هذه النتائج واستكشاف إمكانات السيلدينافيل في الوقاية من الخرف الوعائي على نطاق أوسع.