دراسة تفجر مفاجأة.. كيف تؤثر التغيرات المناخية على صحة القلب؟

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تغير المناخ يشكل تهديدًا جديدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، بسبب التحول الكبير في درجات الحرارة بالعديد من الدول حول العالم، خلال الفترة الماضية، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في دورية «جاما كارديولوجي».

تأثير التغيرات المناخية على القلب

توصلت الدراسة التي تناولها «مايو كلينك» إلى أنّ درجات الحرارة تتغير من يوم إلى آخر، وذلك نتيجة التأثر بالعديد من العوامل، التي يزيد معها معدل الوفيات، خاصة النجامة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن معرفة أعراضها على النحو التالي:

صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين: قد يفقد المريض الذي أصيب بالسكتة الدماغية الوعي، أو يتلعثم في الكلام، أو لا يفهم ما يقال له.
ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق.
بدء أحد الذراعين بالسقوط: فقد يشير ذلك إلى الإصابة بسكتة دماغية.
كما أن تدلي أحد جانبي الفم عند التبسم قد يكون علامة على السكتة الدماغية.
اضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.
قد يجد المريض تشوشًا أو تعتيمًا في الرؤية فجأة بإحدى العينين أو كلتيهما.
أو قد يرى الأشياء مزدوجة.
صداع.
قد تكون السكتة الدماغية مصحوبة بصداع شديد مفاجئ.
وقد يحدث مع هذا الصداع قيء ودوار واضطراب في الوعي.
صعوبة في المشي.
قد يتعثر المريض المصاب بالسكتة الدماغية، أو يفقد توازنه أو يصعب عليه التحكم في الحركة.

المصدر: الوطن

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