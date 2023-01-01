دراسة تثبت المفعول الإيجابي للمكسرات في فقدان الوزن

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المكسرات

أفادت دراسة جديدة من جامعة جنوب أستراليا بأن إدماج المكسرات في أنظمة الحمية التي تتحكم في السعرات الحرارية لفقدان الوزن لا يقلل من فعالية الفقدان بل يمكن أن يساعد في تحقيق نتائج أفضل،بحسب ما جاء من ميديكال إكسبريس.

تم تحليل نتائج سبع دراسات عشوائية حيث تم مقارنة تأثيرات إضافة المكسرات على فقدان الوزن وضبط نسبة السكر في الدم في الأنظمة الغذائية المقيدة للسعرات الحرارية ،أظهرت الدراسات أنه لم يتم رصد أي تأثير سلبي على فقدان الوزن عند إدراج المكسرات.

وفي الحقيقة، أظهرت أربع دراسات من السبع أن المشاركين الذين استهلكوا كميات مختلفة من المكسرات (ما بين 42 إلى 84 جرامًا) كجزء من أنظمتهم الغذائية المقيدة للسعرات الحرارية حققوا فقدان وزن أكبر بكثير مقارنة بأولئك الذين اكتفوا بأنظمة غذائية خالية من المكسرات.

ومن الملاحظ أنه في الدراسات التي لم تظهر فروقاً ملحوظة في فقدان الوزن بين أنظمة الحمية "الغنية بالمكسرات" و"الخالية من المكسرات"، كان عدد المكسرات المستهلكة عادة أقل في الأنظمة الغذائية التي تضمنت المكسرات.

وفي تعليقها على الدراسة، أكدت البروفيسور أليسون كوتس من جامعة جنوب أستراليا أن المكسرات تعد غنية بالدهون الصحية غير المشبعة والبروتين النباتي والألياف الغذائية، التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الشبع وتقليل استهلاك السعرات الحرارية الزائدة، وأضافت: "المكسرات ترتبط بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والتمثيل الغذائي، وتعزيز الأداء الإدراكي".

وختمت بالقول: "إذا كانت زيادة الوزن مصدر قلق يثني الناس عن تناول المكسرات، فليطمئنوا أن المكسرات لا تسبب زيادة في الوزن، ولكنها بالعكس قد تساعد على فقدان الوزن بشكل فعال".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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