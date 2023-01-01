دراسة تثبت المفعول الإيجابي للمكسرات في فقدان الوزن

أفادت دراسة جديدة من جامعة جنوب أستراليا بأن إدماج المكسرات في أنظمة الحمية التي تتحكم في السعرات الحرارية لفقدان الوزن لا يقلل من فعالية الفقدان بل يمكن أن يساعد في تحقيق نتائج أفضل،بحسب ما جاء من ميديكال إكسبريس.
تم تحليل نتائج سبع دراسات عشوائية حيث تم مقارنة تأثيرات إضافة المكسرات على فقدان الوزن وضبط نسبة السكر في الدم في الأنظمة الغذائية المقيدة للسعرات الحرارية ،أظهرت الدراسات أنه لم يتم رصد أي تأثير سلبي على فقدان الوزن عند إدراج المكسرات.
وفي الحقيقة، أظهرت أربع دراسات من السبع أن المشاركين الذين استهلكوا كميات مختلفة من المكسرات (ما بين 42 إلى 84 جرامًا) كجزء من أنظمتهم الغذائية المقيدة للسعرات الحرارية حققوا فقدان وزن أكبر بكثير مقارنة بأولئك الذين اكتفوا بأنظمة غذائية خالية من المكسرات.
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