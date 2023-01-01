دراسة: أقمار Starlink الجديدة أكثر سطوعًا من الأصلية

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أظهرت دراسة حديثة أن أقمار ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس والمصممة للاتصال مباشرة بالهواتف الذكية تتألق في السماء أكثر سطوعًا بنحو خمس مرات من أقمار ستارلينك التقليدية.

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وتخطط سبيس إكس لتشكيل ما تسميه "برج الهاتف المحمول في الفضاء" بآلاف الأقمار الصناعية التي تعمل مباشرة على الهواتف المحمولة (DTC) حول الأرض والتي تقدم الخدمة مباشرة للهواتف الذكية غير المعدلة "أينما يمكنك رؤية السماء".وذكرت الدراسة أن الإضاءة الأعلى لهذه الأقمار الصناعية مقارنة بأقمار ستارلينك العادية ترجع جزئيًا إلى أنها تدور حول الأرض على ارتفاع 217 ميلاً (350 كيلومترًا) فقط فوق السطح، وهو أقل من أقمار الإنترنت ستارلينك التقليدية ، التي يبلغ ارتفاعها 340 ميلاً (550 كيلومترًا).في يناير 2024، بعد أسبوع واحد فقط من وضع الدفعة الأولى من ستة أقمار صناعية Starlink DTC في المدار، استخدمت SpaceX أحدها لإرسال رسائل نصية ، وفي مايو، نجحت الشركة في عرض مكالمة فيديو وقالت إنها تعمل مع T-Mobile لطرح مثل هذه الخدمة الخلوية للعملاء في وقت لاحق من هذا العام.ويوجد الآن أكثر من 100 قمر صناعي DTC في مدار أرضي منخفض ، بما في ذلك 13 قمرًا تم إطلاقها الأسبوع الماضي، بعد الاختبار الناجح للدفعة الأولى من DTCs، طلبت SpaceX في مارس تعديل ترخيصها مع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية مما سيسمح لها بتشغيل ما يصل إلى 7500 قمر صناعي DTC في مدار أرضي منخفض.وفي وقت إجراء الدراسة، لم تكن شركة سبيس إكس قد طبقت بعد تقنيات تخفيف سطوعها الروتينية على المركبات الفضائية المظلمة والهادئة، مثل تعديل هيكلها وألواحها الشمسية لتقليل جزء المركبة الفضائية التي تضيئها الشمس، كما قال أنتوني مالاما، المؤلف الرئيسي للدراسة، من مركز الاتحاد الفلكي الدولي لحماية السماء المظلمة والهادئة من تداخل مجموعات الأقمار الصناعية (IAU-CPS)، لموقع سبيس دوت كوم.وبدأت سبيس إكس في تطبيق تقنيات تخفيف السطوع على أقمار ستارلينك العادية في عام 2020، بعد أن أعرب علماء الفلك عن مخاوف جدية بشأن مسارات الأقمار الصناعية التي تنتشر عبر صور التلسكوب ، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام.قبل الإطلاق، تطبق الشركة الآن سطحًا عازلًا يشبه المرآة على الجانب السفلي من كل هيكل ستارلينك، للمساعدة في عكس ضوء الشمس في الفضاء بدلاً من تشتيته نحو الأرض .وبعد الإطلاق، تضبط الشركة هيكل المركبة الفضائية والألواح الشمسية لتقليل الإضاءة بشكل أكبر، وقال مالاما إن هذه التقنيات معًا فعالة للغاية، حيث تقلل من سطوع أقمار ستارلينك بعامل 10.