دراجة BMW CE 02 X Vagabund تستهدف الشباب الخارجين عن المألوف



BMW CE 02 X Vagabund BMW CE 02 X Vagabund

كشفت بي إم دبليو عن تعاونها مع شركة Vagabund Moto، وهي شركة لإنتاج الدراجات النارية المخصصة، والذي نتج عنه دراجة بي إم دبليو CE 02 X Vagabund الكهربائية الصغيرة، والمصممة من أجل لفت انتباه سكان المدينة والشباب الخارجين عن المألوف.

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تمزج الدراجة بين الأسلوب الكلاسيكي والتكنولوجيا الحديثة، وتقدم لمسة فريدة من التنقل الكهربائي تتماشى مع نمط الحياة العصري في المدن. تستند الدراجة إلى بي إم دبليو CE 02 الحالية، المتميزة بحجمها الصغير ونظامها الكهربائي. تتميز CE 02 X Vagabund بالتصمي اللافت وبتشطيبات سوداء غير لامعة، ولمسات نيون، وإطار بسيط. تعمل الدراجة بمحرك كهربائي بقوة 15 حصان ويمكنها الوصول لسرعات 90 كم/س مع مدى يقارب 88 كيلومتر بالشحنة الواحدة.من أبرز ميزات CE 02 X Vagabund هو التركيز على التخصيص والإبداع. تشمل السيارة عناصر معيارية تتيح للمالكين تخصيص دراجتهم بمختلف الملحقات، مثل حمل الملحقات والإلكترونيات وحتى ألواح التزلج أو ألواح ركوب الأمواج. يلبي هذا المستوى من التخصيص روح الفردية للجمهور المستهدف، ويشجع الركاب على التعبير عن شخصيتهم من خلال دراجاتهم.يعكس تعاون بي إم دبليو مع Vagabund Moto الاتجاه المتصاعد للجمع بين الحرفية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة في عالم السيارات والدراجات والتنقل، ويعرض التزام بي إم دبليو باستكشاف فلسفات تصميم جديدة. تُمهد هذه الدراجة الاختبارية الطريق لتطورات مستقبلية في النقل المستدام والأنيق.