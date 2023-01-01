دراجة BMW CE 02 X Vagabund تستهدف الشباب الخارجين عن المألوف

كشفت بي إم دبليو عن تعاونها مع شركة Vagabund Moto، وهي شركة لإنتاج الدراجات النارية المخصصة، والذي نتج عنه دراجة بي إم دبليو CE 02 X Vagabund الكهربائية الصغيرة، والمصممة من أجل لفت انتباه سكان المدينة والشباب الخارجين عن المألوف.تمزج الدراجة بين الأسلوب الكلاسيكي والتكنولوجيا الحديثة، وتقدم لمسة فريدة من التنقل الكهربائي تتماشى مع نمط الحياة العصري في المدن. تستند الدراجة إلى بي إم دبليو CE 02 الحالية، المتميزة بحجمها الصغير ونظامها الكهربائي. تتميز CE 02 X Vagabund بالتصمي اللافت وبتشطيبات سوداء غير لامعة، ولمسات نيون، وإطار بسيط. تعمل الدراجة بمحرك كهربائي بقوة 15 حصان ويمكنها الوصول لسرعات 90 كم/س مع مدى يقارب 88 كيلومتر بالشحنة الواحدة.
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