دراجة نارية هجينة تتحدى الجاذبية ولا تنقلب مطلقًا..لأول مرة..

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كشفت إحدى الشركات في سان فرانسيسكو، عن تصميم أول دراجة نارية ذاتية التوازن «C-1»، تتحدى الجاذبية باستخدام أحدث التقنيات جاهزة لإعادة تعريف السفر في المدينة.



والدراجة مجهزة بمقعد السائق وعجلة القيادة، ستدمج طريقة النقل المستقبلية بين إثارة الدراجة النارية وأمان وراحة السيارة.



وستكون AEV (المركبة الكهربائية ذاتية التوازن) أو C-1، قادرة على الظهور مرة أخرى بعد اصطدامها بفضل تقنية التثبيت الخاصة بها.

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كما أن إعادة التزود بالوقود سريعة وفعالة أيضًا، حيث يمكن شحن السيارة بالكامل خلال خمس دقائق فقط باستخدام شاحن تسلا الفائق القياسي بقوة 110 فولت - مما يدعم نطاقًا يبلغ حوالي 170 ميلًا بتكلفة اقتصادية تبلغ 1.25 دولارًا لكل شحنة.وسيارة AEV هي من بنات أفكار الرئيس التنفيذي للشركة دانييل كيم، وقد جاء إلهامه لهذه السيارة منذ أكثر من 20 عامًا بعد أن كاد أن يسحقه هيكل السيارة أثناء تجميع سيارة لاند روفر ديفندر.وفي حديثه لصحيفة The Sun، قال: “خطرت لي الفكرة في عام 2003 أثناء بناء سيارة لاند روفر ديفندر. لقد تعرضت لحادث ميداني جعلني أفكر في سبب قيادتنا بمفردنا في هذه المركبات التي يبلغ وزنها من 4000 إلى 5000 رطل.وأضاف: "معظم الناس، وما يقرب من 80 في المائة في كاليفورنيا والولايات المتحدة، يقودون سياراتهم بمفردهم، لذا جعلني هذا أفكر: لماذا لا نقسم السيارة إلى نصفين؟"وتابع: "يمكن أن نحصل على دراجة نارية مغلقة بالكامل تتمتع بجميع وسائل الراحة والميزات الآمنة للسيارة، ولكن بأجزاء أقل وتعقيد أقل ونفس الأمان وكفاءة أفضل".