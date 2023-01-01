دجاج مكسيكي بنكهة لا تقاوم: خطوات سهلة لوجبة غنية

الدجاج المكسيكي
تعتبر طريقة عمل الدجاج المكسيكي من وصفات المطبخ المكسيكي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وهي وجبة بسيطة ولذيذة وذات مذاق مختلف، ويمكن تقديمها على الغداء بجانب الأرز و السلطات.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الدجاج المكسيكي، وهي من الاكلات المكسيكية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصان، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل الدجاج المكسيكي
طريقة عمل الدجاج المكسيكي
مقادير طريقة عمل الدجاج المكسيكي :
2 صدر دجاج، مقطع مكعبات
1 بصلة
1 حبة فلفل أخضر
1 حبة جزر
½ كوب مشروم، مقطع شرائح
1 حبة طماطم
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
3 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا جاهزة
1 حبة فلفل أحمر حار
2 ملعقة كبيرة أوراق بقدونس
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة توابل التاكو المكسيكية
1 مكعب مرق دجاج
1 ملعقة كبيرة زبدة
طريقة عمل الدجاج المكسيكي :
_ نقطع البصل، الجزر، الفلفل الأخضر، الفلفل الحار، البقدونس، الدجاج، المشروم والطماطم.
_ في مقلاة عميقة على النار، نسخّن الزيت مع الزبدة.
_ يضاف الدجاج وانتظري حتى يتحمر، وبعد نضج الدجاج، نرفعه عن النار.
_ في نفس الزيت، يضاف البصل ونحمره حتى يذبل.
_ يضاف الفلفل الأخضر والجزر ونقلب جيداً.
_ نعيد الدجاج للمقلاة، ثم يضاف الفلفل الأحمر، المشروم، مكعب مرق الدجاج وصلصة البيتزا. ونقلب المزيج جيداً.
_ نترك المزيج على النار لمدة 5 دقائق، وتضاف الطماطم ثم ننتظر حتى تتشقق وتلين تماماً.
_ تضاف التوابل، الملح والبهار حسب الرغبة، ونقلب المزيج حتى يصبح جاهزاً للتقديم.
_ نزيّن الدجاج بالبقدونس عند التقديم ونقدمه مع الأرز.
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