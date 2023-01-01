دجاج مكسيكي بنكهة لا تقاوم: خطوات سهلة لوجبة غنية



الدجاج المكسيكي الدجاج المكسيكي





تعتبر طريقة عمل الدجاج المكسيكي من وصفات المطبخ المكسيكي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وهي وجبة بسيطة ولذيذة وذات مذاق مختلف، ويمكن تقديمها على الغداء بجانب الأرز و السلطات.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الدجاج المكسيكي، وهي من الاكلات المكسيكية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصان، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

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طريقة عمل الدجاج المكسيكيطريقة عمل الدجاج المكسيكيمقادير طريقة عمل الدجاج المكسيكي :2 صدر دجاج، مقطع مكعبات1 بصلة1 حبة فلفل أخضر1 حبة جزر½ كوب مشروم، مقطع شرائح1 حبة طماطم1 ملعقة كبيرة زيت نباتي3 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا جاهزة1 حبة فلفل أحمر حار2 ملعقة كبيرة أوراق بقدونس1 ملعقة صغيرة ملح½ ملعقة صغيرة فلفل أسود1 ملعقة صغيرة توابل التاكو المكسيكية1 مكعب مرق دجاج1 ملعقة كبيرة زبدةطريقة عمل الدجاج المكسيكي :_ نقطع البصل، الجزر، الفلفل الأخضر، الفلفل الحار، البقدونس، الدجاج، المشروم والطماطم._ في مقلاة عميقة على النار، نسخّن الزيت مع الزبدة._ يضاف الدجاج وانتظري حتى يتحمر، وبعد نضج الدجاج، نرفعه عن النار._ في نفس الزيت، يضاف البصل ونحمره حتى يذبل._ يضاف الفلفل الأخضر والجزر ونقلب جيداً._ نعيد الدجاج للمقلاة، ثم يضاف الفلفل الأحمر، المشروم، مكعب مرق الدجاج وصلصة البيتزا. ونقلب المزيج جيداً._ نترك المزيج على النار لمدة 5 دقائق، وتضاف الطماطم ثم ننتظر حتى تتشقق وتلين تماماً._ تضاف التوابل، الملح والبهار حسب الرغبة، ونقلب المزيج حتى يصبح جاهزاً للتقديم._ نزيّن الدجاج بالبقدونس عند التقديم ونقدمه مع الأرز.