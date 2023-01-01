

داليا البحيري: هذا ما تتعرض له فتيات مسابقات الجمال - فيديو داليا البحيري: هذا ما تتعرض له فتيات مسابقات الجمال - فيديو

قالت الفنانة داليا البحيري، إن الفتيات المتقدمات لمسابقات الجمال يتعرضون لانتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كفيلة أن تجعل البنات تفقد الثقة في نفسها، متابعة "بشوف تعليقات البنات بتصعب عليا".



وطالبت "البحيري"، خلال لقائها ببرنامج "صالون أنوشكا"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن يصاحب ملكة جمال مصر في الخارج مجموعة تضم من يعمل بالصحافة والتصوير لأنها تمثل مصر "مش فرح".