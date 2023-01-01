داليا البحيري: هذا ما تتعرض له فتيات مسابقات الجمال - فيديو

آخر الأخباراخبار الفن والثقافة › داليا البحيري: هذا ما تتعرض له فتيات مسابقات الجمال - فيديو

صورة الخبر: داليا البحيري: هذا ما تتعرض له فتيات مسابقات الجمال - فيديو
داليا البحيري: هذا ما تتعرض له فتيات مسابقات الجمال - فيديو

قالت الفنانة داليا البحيري، إن الفتيات المتقدمات لمسابقات الجمال يتعرضون لانتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كفيلة أن تجعل البنات تفقد الثقة في نفسها، متابعة "بشوف تعليقات البنات بتصعب عليا".

وطالبت "البحيري"، خلال لقائها ببرنامج "صالون أنوشكا"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن يصاحب ملكة جمال مصر في الخارج مجموعة تضم من يعمل بالصحافة والتصوير لأنها تمثل مصر "مش فرح".

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على داليا البحيري: هذا ما تتعرض له فتيات مسابقات الجمال - فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22214

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري