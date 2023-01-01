دار علوم القاهرة: امتحانات الترم الثاني 2024 تسير في هدوء تام

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صورة الخبر: دار علوم القاهرة
دار علوم القاهرة

بدأت كلية دار العلوم بـ جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 لمرحلة الدراسات العليا، حيث أدي الطلاب امتحاناتهم، اليوم الأربعاء، في الفترة المسائية ابتداء من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 5 عصرًا.

وأفادت كلية دار العلوم بـ جامعة القاهرة في بيان لها، أن الامتحانات جرت في أجواء هادئة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التكدس أمام المباني قبل وبعد الامتحانات طبقًا لتعليمات مجلس الجامعة.

وجاءت الامتحانات برئاسة ورعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومتابعة ميدانية من الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، والدكتور حجاج أنور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عادل عوض رئيس لجنة الطوارئ.

جانب من امتحانات دار علوم القاهرة
وفي وقت سابق، حصد طلاب جامعة القاهرة المركزين المتميز والأول في مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات في مصر، والتي نظمها نادي جسر اللغة الصينية بالقاهرة تحت رعاية السفارة الصينية، وبمشاركة 32 متسابقًا من الجامعات المصرية.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة القاهرة في هذه المسابقة، في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم أيضا على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية وتعزيز مهاراتهم في اللغة الصينية.

المصدر: cairo24

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