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داء كرون .. أعراضه وأسبابه ومضاعفاته

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يُعتبر مرض كرون من الأمراض الالتهابية المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي، ويمكن أن يتسبب في ظهور مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج بشكل مناسب، تتحدث الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ عن هذا المرض، موضحة أعراضه وأسبابه المحتملة، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المرتبطة به، ورغم أن الأسباب الدقيقة للمرض لم تُحدد بعد، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في ظهوره، ما يستدعي الاهتمام بالتشخيص المبكر والعلاج المناسب،بحسب ما جاء من صحيفة "إزفيستيا".

مرض كرون هو التهاب مزمن يمكن أن يصيب أي جزء من الجهاز الهضمي، بدءًا من تجويف الفم وحتى الأمعاء، وأوضحت الدكتورة كاشوخ أن تعاطي الكحول يمكن أن يكون عاملاً مساهماً في تفاقم المرض، حيث يؤدي إلى ظهور تقرحات على الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تتطور لاحقًا إلى ناسور، محدثة ندبات وتشوهات في الجدار الداخلي للأمعاء.

من أبرز أعراض هذا المرض آلام في البطن، إسهال، غثيان، فقدان الشهية، فقدان الوزن، والشعور بالضعف العام، كما قد تظهر أعراض خارج الجهاز الهضمي، مثل ارتفاع درجة الحرارة، طفح جلدي، التهاب المفاصل، والتهاب الملتحمة.
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يستهدف المرض عادة الأشخاص في سن 15 إلى 35 عامًا، على الرغم من إمكانية إصابة الفئات العمرية الأخرى،ولم تُحدد بعد الأسباب الدقيقة وراء مرض كرون، لكن يُعتقد أن العوامل الوراثية، ضعف جهاز المناعة، واضطراب توازن البكتيريا في الأمعاء قد تلعب دورًا في حدوثه.

تشير الدكتورة إلى أن التدخين، الإفراط في شرب الكحول، والتلوث البيئي يمكن أن يزيد من احتمالية تطور المرض، أما في حالة إهمال العلاج، فقد يؤدي مرض كرون إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الصفاق، نزيف الأمعاء، وانسدادها، وهي مضاعفات قد تتطلب التدخل الجراحي.

وأوضحت أن علاج مرض كرون لا يهدف إلى القضاء عليه تمامًا، بل إلى السيطرة على الأعراض ومنع تفاقم المرض. يتضمن العلاج عادة أدوية مضادة للالتهاب، مثبطات المناعة، مضادات للبكتيريا، وفيتامينات وعناصر غذائية. كما يُوصى بالالتزام بحمية غذائية خاصة والابتعاد عن التدخين والكحول.
رغم أن مرض كرون لا يمكن علاجه بشكل كامل، إلا أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب قد يساعدان في السيطرة على أعراضه ومنع تفاقمه، اتباع نمط حياة صحي والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين والكحول يلعبان دورًا كبيرًا في التخفيف من حدة المرض.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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