خليل الحية : حماس ستلقي سلاحها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

قال مسؤول سياسي كبير في حماس لوكالة أسوشيتد برس إن الجماعة الإسلامية المسلحة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة خمس سنوات أو أكثر مع إسرائيل وأنها ستلقي أسلحتها وتتحول إلى حزب سياسي إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. أقيمت على حدود ما قبل عام 1967.
وجاءت تصريحات خليل الحية وسط جمود في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة منذ أشهر. ويبدو أن الاقتراح بنزع سلاح حماس كان بمثابة تنازل كبير من جانب الجماعة المسلحة الملتزمة رسمياً بتدمير إسرائيل.
لكن من غير المرجح أن تفكر إسرائيل في مثل هذا السيناريو. وقد تعهدت بسحق حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر القاتلة التي أدت إلى الحرب، وتعارض قيادتها الحالية بشدة إنشاء دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967.
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