خليل الحية : حماس ستلقي سلاحها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة



خليل الحية خليل الحية

قال مسؤول سياسي كبير في حماس لوكالة أسوشيتد برس إن الجماعة الإسلامية المسلحة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة خمس سنوات أو أكثر مع إسرائيل وأنها ستلقي أسلحتها وتتحول إلى حزب سياسي إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. أقيمت على حدود ما قبل عام 1967.



وجاءت تصريحات خليل الحية وسط جمود في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة منذ أشهر. ويبدو أن الاقتراح بنزع سلاح حماس كان بمثابة تنازل كبير من جانب الجماعة المسلحة الملتزمة رسمياً بتدمير إسرائيل.



لكن من غير المرجح أن تفكر إسرائيل في مثل هذا السيناريو. وقد تعهدت بسحق حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر القاتلة التي أدت إلى الحرب، وتعارض قيادتها الحالية بشدة إنشاء دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967.

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الحية، وهو مسؤول رفيع المستوى في حماس والذي مثل المسلحين الفلسطينيين في المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، استخدم لهجة متحدية في بعض الأحيان وتصالحية في أحيان أخرى.وفي حديثه إلى وكالة أسوشييتد برس في اسطنبول، قال الحية إن حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترأسها حركة فتح المنافسة، لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية. وقال إن حماس ستقبل "بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية" على طول حدود إسرائيل قبل عام 1967.وأضاف أنه إذا حدث ذلك، فسيتم حل الجناح العسكري للجماعة.