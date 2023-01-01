خلية تجسس إسرائيلية تُسقط في قبضة الأمن التركي .. فيديو

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الصورة ملتقطة من الفيديو

أعلن وزير الداخلية التركي علي بيرلي كايا، اليوم الجمعة أنه تم القبض على 8 مشتبه بهم في التجسس لصالح إسرائيل في عملية أمنية جديدة.

وأفاد الوزير في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" بأن "العملية نفذت ضد أفراد قاموا بجمع معلومات عن "أفراد وشركات" في تركيا، استهدفتها المخابرات الإسرائيلية، وقاموا بنقل المعلومات والوثائق التي جمعوها إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية"، مبينا أن "2 من المشتبه به تم القبض عليهم، فيما صدر قرار بالرقابة القضائية بحق 6 منهم".

وقال إنه "بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، ورئاسة جهاز الاستخبارات العامة ورئاسة مكافحة الإرهاب، وكنتيجة للتحريات والمتابعات وجمع المعلومات التي أجرتها مديرية فرع مكافحة الإرهاب، في إدارة شرطة مقاطعة إسطنبول، تبين أن المشتبه بهم:

وشدد على "أننا لن نسمح أبدا بأنشطة التجسس، التي يراد القيام بها، ضد وحدتنا الوطنية، وتضامننا داخل حدود بلادنا".

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، قامت الأجهزة الأمنية بتركيا بتفكيك عدة شبكات تجسس.

ففي بداية يناير اعتقل الأمن التركي أكثر من 30 شخصا للاشتباه بتعاونهم مع الاستخبارات الإسرائيلية.

ويعد أيام قليلة، كشف عن نشاط خلية للموساد الإسرائيلي على الأراضي التركية قوامها 3 مصريين، وفلسطينيان، و3 أتراك، وتونسيان هما رجل وزوجته، والبقية سوريون.
وفي مارس الماضي اعتقلت الاستخبارات التركية 7 أشخاص بتهمة جمع معلومات حساسة وبيعها للموساد الإسرائيلي.

وقد حذر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إسرائيل من العواقب الوخيمة جراء أنشطة التجسس على أراضي الجمهورية التركية.

https://twitter.com/i/status/1776166926181380535

المصدر: RT

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