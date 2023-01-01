خلية تجسس إسرائيلية تُسقط في قبضة الأمن التركي .. فيديو

أعلن وزير الداخلية التركي علي بيرلي كايا، اليوم الجمعة أنه تم القبض على 8 مشتبه بهم في التجسس لصالح إسرائيل في عملية أمنية جديدة.
وأفاد الوزير في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" بأن "العملية نفذت ضد أفراد قاموا بجمع معلومات عن "أفراد وشركات" في تركيا، استهدفتها المخابرات الإسرائيلية، وقاموا بنقل المعلومات والوثائق التي جمعوها إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية"، مبينا أن "2 من المشتبه به تم القبض عليهم، فيما صدر قرار بالرقابة القضائية بحق 6 منهم".
وقال إنه "بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، ورئاسة جهاز الاستخبارات العامة ورئاسة مكافحة الإرهاب، وكنتيجة للتحريات والمتابعات وجمع المعلومات التي أجرتها مديرية فرع مكافحة الإرهاب، في إدارة شرطة مقاطعة إسطنبول، تبين أن المشتبه بهم:
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