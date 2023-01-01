خلى بالك.. طقطقة الرقبة قد تؤدى للإصابة بسكتة دماغية



طقطقة الرقبة طقطقة الرقبة

طقطقة الرقبة من الطرق الشائعة لتخفيف آلام الرقبة وتيبسها، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، قد تعرض نفسك للخطر إذا قمت بطقطقة الرقبة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى سكتة دماغية، بحسب ما نشر موقع "تايمز ناو".

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وتعود أسباب ألم الرقبة إلى النوم بطريقة خاطئة أو حدوث شد عضلي أو حتى بعض الإصابات، لكن البعض يلجأ إلى طقطقة الرقبة كعلاج سريع لتخفيف الألم، وحذر الخبراء من طقطقة الرقبة، لأنها قد تسبب السكتة الدماغية بسبب حالة تسمى تشريح الشريان العنقي، والتي تسمى أيضاً تشريح الشريان الفقري.لماذا تسبب طقطقة الرقبة السكتة الدماغية؟وفقًا للخبراء، إذا كان بإمكانك طقطقة رقبتك بمجرد تحريك رأسك من حين لآخر، فقد لا تتسبب في أي ضرر، ومع ذلك، إذا أجبرت رقبتك على الطقطقة أو الطقطقة فجأة، فقد يكون لذلك عواقب سيئة.نادرًا ما تحدث السكتة الدماغية أثناء طقطقة الرقبة عندما يتمزق أحد الشرايين في الرقبة، وعندما يحدث ذلك، يبدأ التسرب إلى جدار الأوعية الدموية الممزقة، بين الطبقات الرقيقة التي تشكل جدار الأوعية الدموية.ومع تسرب الدم، تصبح المساحة داخل الأوعية الدموية التي يتدفق الدم من خلالها عادةً ضيقة أو مسدودة تمامًا، ما يؤدي في النهاية إلى تكوين جلطة دموية من الشريان الممزق.وقال الأطباء إنه يسد الشريان - ما يقلل أو يقطع تدفق الدم إلى منطقة من دماغك، والتي يتم تزويدها عادةً بالدم والأكسجين، ويؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.ويمكن أن تسبب السكتة الدماغية الناتجة عن تشريح الشريان الفقري بسبب التلاعب بالرقبة الشلل أو آلام الرقبة أو الصداع الشديد.وفقًا للخبراء أيضًا، يمكن أن يكون سبب آخر لصوت الطقطقة هو تمزق الأربطة والأوتار التي تتحرك فوق المفاصل أو بعضها البعض.تربط الأربطة العظام بالعظام، وتربط الأوتار العضلات بالعظام. في بعض الأحيان، إذا كانت الأربطة أو العضلات أو الأوتار التي تدعم رقبتك مشدودة للغاية أو مرتخية للغاية، فإنها ستصدر صوت طقطقة عندما تجبر الأوتار أو العضلات أو الأربطة على الاحتكاك بعظامك.من هو الشخص الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟يقول الأطباء، إن خطر الإصابة بتشريح الشريان الفقري التلقائي والسكتة الدماغية دون التلاعب بالعمود الفقري قد يكون أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من:-ارتفاع ضغط الدم-تصلب الشرايين أو تراكم اللويحات داخل الشرايين مما يسبب تضييق الشرايين.-خلل التنسج العضلي الليفي أو حالة تسبب نموًا داخل جدران الشرايين.-الحالات الوراثية التي تؤثر على النسيج الضام.-ألم الصداع النصفي.-الالتهابات.طرق تخفيف آلام الرقبةوفقًا للأطباء، إذا كنت تعاني من ألم أو تصلب في الرقبة، فقد تفكر في نصائح العناية الذاتية التالية:تمارين التمدديقترح الخبراء القيام ببعض تمارين التمدد البسيطة التي تساعد في تخفيف الألم وعدم الراحة في رقبتك.العلاج بالبرودة والحرارةيساعد وضع الثلج أو الكمادات الباردة على المنطقة المصابة على تقليل الألم والالتهاب، وبالمثل، فإن استخدام وسادة التدفئة فعال أيضًا، حيث إنها تعزز الدورة الدموية.التدليكيساعد التدليك اللطيف على المنطقة المصابة على تخفيف الألم والتوتر في رقبتك.مسكنات الألميمكن لطبيبك أن يصف لك مسكنًا للألم مما يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.