خلال ساعات .. عواصف ترابية تضرب القاهرة الكبرى تحذير من الأرصاد

عواصف ترابية
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة، وهذه الموجة مستمرة لنهاية الأسبوع، وأن البلاد تتأثر بمرتفع جوي.
وقالت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع القناة الأولى، إن درجات الحرارة مرتفعة، واليوم الذروة، لآن درجة الحرارة اليوم تصل لـ 41 درجة في الظل، ولكن في الشارع تكون أكثر من 41 درجة.
ولفتت إلى أن هناك مناطق تتجاوز الـ 44 درجة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء الخروج من المنزل، وكشفت أن الأجواء الليلة يكون بها ارتفاع في درجات الحرارة.
وأشارت إلى أن الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد اليوم قادمة من الصحراء، وهناك نشاط للرياح، وهذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، ولذلك على المواطنين في شمال الصعيد، والوجه البحري والقاهرة الكبرى، والقناة، وجنوب سيناء.
وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:
القاهرة 41 28
العاصمة الادارية 41 28
6 اكتوبر 40 27
بنهـا 40 28
دمنهور 38 26
وادى النطرون 41 28
كفر الشيخ 37 26
المنصورة 38 27
الزقازيق 41 28
شبين الكوم 41 28
طنطا 37 22
دمياط 33 23
بورسعيد 33 23
الإسماعيلية 42 24
السويس 41 26
العريش 36 18
رفح 35 18
رأس سدر 37 25
نخل 38 17
كاترين 32 13
الطور 37 26
طابا 35 24
شرم الشيخ 39 27
الاسكندرية 33 24
العلمين 33 23
مطروح 35 23
السلوم 36 24
سيوة 42 24
رأس غارب 38 26
الغردقة 39 27
سفاجا 39 26
مرسى علم 39 27
شلاتين 38 25
حلايب 34 24
أبو رماد 34 24
رأس حدربة 33 23
الفيوم 41 24
بني سويف 41 24
المنيا 41 25
أسيوط 42 25
سوهاج 43 26
قنا 43 26
الأقصر 45 27
أسوان 45 28
الوادى الجديد 44 27
أبوسمبل 44 28
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