خلال ساعات .. عواصف ترابية تضرب القاهرة الكبرى تحذير من الأرصاد



عواصف ترابية عواصف ترابية





أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة، وهذه الموجة مستمرة لنهاية الأسبوع، وأن البلاد تتأثر بمرتفع جوي.



وقالت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع القناة الأولى، إن درجات الحرارة مرتفعة، واليوم الذروة، لآن درجة الحرارة اليوم تصل لـ 41 درجة في الظل، ولكن في الشارع تكون أكثر من 41 درجة.

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ولفتت إلى أن هناك مناطق تتجاوز الـ 44 درجة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء الخروج من المنزل، وكشفت أن الأجواء الليلة يكون بها ارتفاع في درجات الحرارة.وأشارت إلى أن الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد اليوم قادمة من الصحراء، وهناك نشاط للرياح، وهذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، ولذلك على المواطنين في شمال الصعيد، والوجه البحري والقاهرة الكبرى، والقناة، وجنوب سيناء.وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:القاهرة 41 28العاصمة الادارية 41 286 اكتوبر 40 27بنهـا 40 28دمنهور 38 26وادى النطرون 41 28كفر الشيخ 37 26المنصورة 38 27الزقازيق 41 28شبين الكوم 41 28طنطا 37 22دمياط 33 23بورسعيد 33 23الإسماعيلية 42 24السويس 41 26العريش 36 18رفح 35 18رأس سدر 37 25نخل 38 17كاترين 32 13الطور 37 26طابا 35 24شرم الشيخ 39 27الاسكندرية 33 24العلمين 33 23مطروح 35 23السلوم 36 24سيوة 42 24رأس غارب 38 26الغردقة 39 27سفاجا 39 26مرسى علم 39 27شلاتين 38 25حلايب 34 24أبو رماد 34 24رأس حدربة 33 23الفيوم 41 24بني سويف 41 24المنيا 41 25أسيوط 42 25سوهاج 43 26قنا 43 26الأقصر 45 27أسوان 45 28الوادى الجديد 44 27أبوسمبل 44 28