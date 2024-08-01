خلاف على صرف الدولارات ينتهي بمقتل تاجر على يد سيدة في الجيزة



تاجر عُملة تاجر عُملة



قصة سيدة الجيزة التي سطرت نهاية تاجر عُملة أثناء قيامها بتغيير مبلغ بالجنيه المصري إلى دولارات في أكتوبر، حيث كشفت حيثيات المحكمة كواليس القضية.

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أكدت سيدة الجيزة في أقوالها بتحقيقات النيابة العامة أنها التقت مع المجني عليه - تاجر عملة - في تمام التاسعة مساء يوم 9 أكتوبر 2023 بناء على اتفاق سابق بينهما لتغيير مبلغ مالي بالجنيه المصري بالدولارات ونظرًا لخوفها وتوترها أخذت معها السلاح الناري المرخص الخاص بزوجها من دولاب المنزل على سبيل الاحتياط لحملها مبلغاً كبيراً.وتابعت سيدة الجيزة المتهمة بقتـ ـل تاجر العُملة، أنها وضعت الخزنة داخل السلاح وسحبت منه أجزائه ووضعته في حقيبتها وأثناء جلوسها بجوار المجني عليه في سيارته سمعت صوتا عاليا مكتوما ونزل المجني عليه من سيارته فنزلت مسرعة واستقلت سيارتها وعادت الي منزلها وأعادت السلاح الناري إلى مكانه وحاولت استبيان الأمر إلا أنها لم تنجح إلى أن تم ضبطها بعدها بـ 7 أيام وأرشدت عن مكان السلاح.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، ورود بلاغ من مستشفى دار الفؤاد تضمن وصول شخص مصاب بطلق ناري في البطن وتوفى أثناء إسعافه وتبين أن وراء ارتكاب واقعة سيدة تدعى (منى د.) وبناء عليه تم ضبطها وإحضارها وقررت أنها كانت ترغب في تحويل مبلغ مالي من العملة المصرية للدولار والبحث على مواقع التواصل الاجتماعي تعرفت على المجني عليه وذهبت لمقابلته ثم ارتكبت الواقعة.وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا، تخلص وقائع الدعوى حسبما استقرت المحكمة اليها من مطالعة أوراقها والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة إلى أن المتهمة كانت على موعد مع المجني عليه عبدالله س. لتغيير مبلغ مالي من جنيه مصري إلى دولار.وأضافت حيثيات محكمة جنايات الجيزة، أنه نظرا لخوفها وتوترها اخذت معها السلاح الناري المرخص الخاص بزوجها من دولاب المنزل على سبيل الاحتياط لحملها مبلغا ماليا كبيرا ووضعت الخزنة داخل السلاح وسحبت أجزاءه ووضعته في حقيبتها واثناء جلوسها بالمقعد الأمامي بسيارة المجني عليه اتكأت بمرفق يدها على حقيبتها فخرجت طلقة نارية من السلاح أصابت المجني عليه وأدت لوفاته.وثبت من تقرير الطب الشرعي أن السلاح عبارة عن طبنجة حلوان سوداء اللون وجميع أجزاء السلاح بحالة سليمة وتعمل وفق الأصول الميكانيكية الصحيحة وصالح الاستخدام وتم اجراء الاطلاق لعدد من الطلقات المرسلة، واقرت المتهمة بتحقيقات النيابة في الجيزة أنها التقت مع المجني عليه لتغير مبلغ بالجنيه المصري إلي دولارات ونظرًا لخوفها أخذت معها سلاح زوجها المرخص وسحب أجزائه وأثناء تواجدها سمعت صوتاً عالياً مكتوماً ونزل المجني عليه من السيارة فنزلت مُسرعة واستقلت سيارتها وعادت لمنزلها.وحيث تطمئن محكمة جنايات الجيزة إلى ما سطره شاهد الإثبات في الأوراق وقرّر به بالتحقيقات، وتحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهمة في كل مراحل الدعوى وسلامة إجراءات ضبطها وضبط السلاح الناري والذخيرة بإرشادها واطمأنت لسلامة إجراءات الدعوى مما تلتفت معه عن سائر دفوع المحامين، والتي لا تستاهل ردًا خاصًا عليها بعد أن اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت في الدعوى.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمة (منى د.) بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمها 10 آلاف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة.