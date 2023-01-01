خفض أسعار سياره سيتروين C4 لدى موزعين وتجار للسيارات في مصر



سيتروين C4 سيتروين C4

شهدت الفترة الماضية تقديم بعض تجار وموزعي السيارات في مصر لتخفيضات سعرية على سيارة C5 Aircross موديل 2024، وهي سيارة تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر المدمجة، وذلك لتحريك عجلة البيع والتخلص من الكميات المتاحة لديهم من هذه السيارة، حيث بلغت هذه التخفيضات 50 ألف جنيه على بعض فئات هذا الموديل.



جدير بالذكر أن الوكيل قدم أحدث أسعار لهذا الموديل من السيارة كالتالي:



- فئة Live بسعر 1 مليون و700 ألف جنيه.

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- فئة Feel بسعر 1 مليون و865 ألف جنيه.- فئة Feel بسقف بانورامي بسعر 1 مليون و940 ألف جنيه.- فئة Shine بسعر 2 مليون و60 ألف جنيه.ويقدم الوكيل هذا الموديل من سيتروين في السوق المحلي بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، كما يقدم الموديل بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان وعزم 240 نيوتن متر، كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم التجهيزات المقدمة بكل فئة مع هذا الموديل فتشمل التالي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية لكل من السائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مكابح يد كهربائية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية LED.- تكييف هواء.- فتحة سقف كهربائية.- سبويلر خلفي.- سنسور لتشغيل المصابيح الأمامية.- شاشة رقمية 4.2 بوصة بين عدادات السيارة.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التجهيزات التالية:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- زجاج داكن.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية بإشارات جانبية.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.فئة ثالثة:وتشمل نفس تجهيزات الفئة الثانية السابقة مضافا إليها التجهيزات التالية:- سقف بانورامي.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التجهيزات التالية:- سقف بانورامي.- نظام تحذير السائق عند مغادرة السيارة لحارتها.- سنسور لفتح باب الصندوق الخلفي للسيارة كهربائيا.- مقاعد أمامية بخاصية التسخين.- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيا.- فرش داخلي من الجلد.- أنظمة متعددة لقيادة السيارة.