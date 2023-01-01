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خطيب الأوقاف يكشف عن فوائد محبة الله للعباد .. فيديو

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صورة الخبر: خطيب الأوقاف
خطيب الأوقاف

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن من أعظم نعم الله على الإنسان أن يكون محبوبا عند الله تعالى ولا يكون الإنسان محبوبا عند الله إلا باتباع نبيه والاقتداء بهديه.

خطبة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها
وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، متحدثا عن موضوع (كَيْفَ تَكُونُ مَحْبُوبًا عِنْدَ اللهِ .. وَإِذَا أَحَبَّكَ اللهُ سَخَّرَ لَكَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ)، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ? وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).

وتابع: وإذا أحب الله عبدا حبب فيه خلقه ويسر له أمره وفرج عنه كربه ووسع له رزقه وأسعد له قلبه وسخر له ملائكته وكتب له القبول في الأرض.
https://www.facebook.com/watch/?v=1542535266677105

المصدر: elbalad

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