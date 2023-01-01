خطوة بخطوة: طريقة عمل كفتة داوود باشا



كفتة داوود باشا كفتة داوود باشا



تعتبر طريقة عمل كفتة داوود باشا أو كرات اللحم وهو طبق من وصفات المطبخ الخليجي، من الوصفات السهلة حيث يتكوّن هذا الطبق من البصل والزيت والزبدة واللحمة والبيض وربّ البندورة ودبس الرمّان والأرزّ والشعيرية والصنوبر.







وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كفتة داوود باشا، وهي من الاكلات الخليجية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

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مقادير طريقة عمل كفتة داوود باشا :200 ج بصل مقطع جوانح40 ج زبدة70 ج زيت صويا400 ج لحمة عجل مفرومة ناعمة2 لتر ماء3 مكعّبات لحم البقر1 بياض بيضة30 ج صنوبر1 ملعقة كبيرة رب البندورة6 ملعقة كبيرة دبس الرمّانرشة بهار أبيض10 ج ملح50 ج شعيرية400 ج أرز بسمتي منقوع3 ملعقة كبيرة نشاطريقة عمل كفتة داوود باشا :_ نضع اللحمة المفرومة في وعاء، ويضاف فوقها بياض البيض، نصف كمية الملح ورشة بهار أبيض._ نجعل من اللحمة كرات بوزن 20 ج الواحدة._ نضع قليلًا من الزيت في الصينية ونضع كرات اللحمة بداخلها، ونضعها بالفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 140._ عندما تنضج ندعها على حدة، ونضع في طنجرة نصف كمية الزيت الباقية، ونصف كمية الزبدة، ونقلّي البصل الجوانح كي تذبل ونضع فوقها لتر من الماء مع مكعّبين من المرق، ملعقة رب البندورة، ونتركها تغلي على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة ._ بعدها يضاف دبس الرمّان والصنوبر، ونعدّل الملح والبهار، ونعقّد بالنشاء ونضعها جانبًا. بالكمية الباقية من الزيت والزبدة نقلّي الشعيرية كي تشقرّ جيدًا._ نصفّي الأرز المنقوع، ويضاف فوق الشعيرية، ويضاف لتر الماء الباقي،_ نضع مكعّب ماجي واحدًا وقليلًا من الملح، عندما تغلي نخفف النار كي ينضج الأرز، وتقدّم كفتة داوود باشا مع الارز.