خطوة بخطوة.. طريقة عمل البامية الويكا على أصولها

تعتبر طريقة عمل البامية الويكا من وصفات المطبخ العربي، التي يمكن تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات والمكونات، ?وهي وصفة غنية بالفيتامينات مثل: فيتامين"أ" و"ب" و"ك".
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البامية الويكا، وهي من الاكلات المصرية اللذيذة، التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
مقادير طريقة عمل البامية الويكا :
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