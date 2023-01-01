خطوة بخطوة.. طريقة عمل البامية الويكا على أصولها

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صورة الخبر: البامية الويكا
البامية الويكا

تعتبر طريقة عمل البامية الويكا من وصفات المطبخ العربي، التي يمكن تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات والمكونات، ?وهي وصفة غنية بالفيتامينات مثل: فيتامين"أ" و"ب" و"ك".

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البامية الويكا، وهي من الاكلات المصرية اللذيذة، التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..


مقادير طريقة عمل البامية الويكا :

3 كوب شوربة دجاج

2 كوب بامية كبيرة مقطعة شرائح رقيقة

2 ملعقة كبيرة سمن

4 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة شطة

1 ملعقة صغيرة ملح



طريقة عمل البامية الويكا :

_ نضع شوربة الدجاج على النار حتى تغلي.

_ يضاف البامية ونتركها حتى تنضج.

_ نضع في مقلاة متوسّطة الحجم كل من: السمن والثوم والكزبرة والفلفل الأسود والشطة والملح .

_ ونقلب جميع المكوّنات جيّدًا، ويضاف خليط الثوم على خليط الشوربة.

_ نترك جميع المكوّنات على النار حتى يصبح يثقل الخليط، ثم نسكب البامية الويكا في طبق التقديم ساخنةً.

المصدر: elbalad

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