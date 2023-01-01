خطوة بخطوة.. طريقة عمل البامية الويكا على أصولها



البامية الويكا البامية الويكا

تعتبر طريقة عمل البامية الويكا من وصفات المطبخ العربي، التي يمكن تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات والمكونات، ?وهي وصفة غنية بالفيتامينات مثل: فيتامين"أ" و"ب" و"ك".



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البامية الويكا، وهي من الاكلات المصرية اللذيذة، التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





مقادير طريقة عمل البامية الويكا :

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3 كوب شوربة دجاج2 كوب بامية كبيرة مقطعة شرائح رقيقة2 ملعقة كبيرة سمن4 فص ثوم مفروم1 ملعقة صغيرة كزبرة1 ملعقة صغيرة فلفل أسود1 ملعقة صغيرة شطة1 ملعقة صغيرة ملحطريقة عمل البامية الويكا :_ نضع شوربة الدجاج على النار حتى تغلي._ يضاف البامية ونتركها حتى تنضج._ نضع في مقلاة متوسّطة الحجم كل من: السمن والثوم والكزبرة والفلفل الأسود والشطة والملح ._ ونقلب جميع المكوّنات جيّدًا، ويضاف خليط الثوم على خليط الشوربة._ نترك جميع المكوّنات على النار حتى يصبح يثقل الخليط، ثم نسكب البامية الويكا في طبق التقديم ساخنةً.