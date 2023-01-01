خطوات لحماية بشرة الأطفال على الشاطئ..مهمة في أيام الموجة الحارة..

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يحتاج الأطفال إلى التعامل والرعاية الخاصة أثناء الاستمتاع وتواجدهم على الشاطئ، لذلك هناك عدة خطوات مهمة لحماية بشرة الأطفال على الشاطئ خلال أيام الموجة الحارة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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خطوات مهمة لحماية بشرة الأطفال على الشاطئ خلال أيام الموجة الحارةحماية البشرة من أشعة الشمساستخدام كريم واقي من الشمس بعامل حماية عالٍ (أكثر من 30) قبل الخروج إلى الشاطئ وإعادة تطبيقه كل ساعتين على الأقل.توفير ظل باستخدام مظلة أو خيمة للحد من تعرض البشرة المباشر لأشعة الشمس.ارتداء أغطية للرأس مثل الطاقية أو الكاب لحماية فروة الرأس والوجه.ترطيب البشرةاستخدام كريم ترطيب مناسب لبشرة الطفل قبل وبعد التعرض للشمس.الحرص على إبقاء الطفل مرطبًا عن طريق تقديم المياه له بشكل متكرر.تجنب التعرض لفترات طويلةالحرص على إخراج الطفل من أشعة الشمس في فترات الذروة (بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا).تقسيم وقت التواجد على الشاطئ إلى فترات قصيرة مع فترات راحة في الظل.ملابس واقيةارتداء ملابس طويلة وفضفاضة لتغطية أكبر مساحة من البشرة.اختيار أقمشة فاتحة اللون وخفيفة لعكس أشعة الشمس.الانتباه للإشارات المبكرة للحروق الشمسيةمتابعة بشرة الطفل للاكتشاف المبكر لأي احمرار أو تهيج.في حال ظهور أي علامات للحروق، نقل الطفل فورًا إلى الظل وتبريد البشرة.تطبيق هذه الإرشادات سيساعد في حماية بشرة الأطفال على الشاطئ خلال أيام الموجة الحارة.أفضل الأنشطة الآمنة للأطفال على الشاطئ خلال الموجة الحارةهناك بعض الأنشطة الآمنة والمناسبة للأطفال على الشاطئ خلال الموجة الحارة:اللعب في الرمالبناء قلاع الرمال والنحت في الرمال هي أنشطة ممتعة وآمنة للأطفال.تأكد من توفير الظل والإشراف المستمر على الأطفال أثناء اللعب في الرمال.السباحة في المياه الضحلةالسماح للأطفال بالسباحة في المياه الضحلة تحت إشراف مباشر ومستمر.تأكد من استخدام أجهزة طفو أو سترات نجاة مناسبة للعمر.ألعاب الكرة والرياضات الخفيفةألعاب الكرة مثل كرة القدم أو الطائرة يمكن ممارستها في المناطق المظللة.تجنب الأنشطة الرياضية الشاقة في ساعات الذروة الحارة.القراءة والرسم في الظلتوفير مساحات مظللة للأطفال لممارسة أنشطة هادئة مثل القراءة والرسم.هذه الأنشطة تساعد على الاسترخاء وتجنب التعرض المباشر للشمس.الاستمتاع بالمياه المظللةتوفير حمامات سباحة مظللة أو مناطق مياه ضحلة في ظل الأشجار للأطفال.هذه الأنشطة توفر الترفيه والراحة دون التعرض المفرط للشمس.الحرص على توفير الظل والإشراف المستمر على الأطفال أمر بالغ الأهمية لضمان سلامتهم خلال الموجة الحارة على الشاطئ.