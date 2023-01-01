خطوات لحماية بشرة الأطفال على الشاطئ..مهمة في أيام الموجة الحارة..

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يحتاج الأطفال إلى التعامل والرعاية الخاصة أثناء الاستمتاع وتواجدهم على الشاطئ، لذلك هناك عدة خطوات مهمة لحماية بشرة الأطفال على الشاطئ خلال أيام الموجة الحارة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:
خطوات مهمة لحماية بشرة الأطفال على الشاطئ خلال أيام الموجة الحارة
حماية البشرة من أشعة الشمس
استخدام كريم واقي من الشمس بعامل حماية عالٍ (أكثر من 30) قبل الخروج إلى الشاطئ وإعادة تطبيقه كل ساعتين على الأقل.
توفير ظل باستخدام مظلة أو خيمة للحد من تعرض البشرة المباشر لأشعة الشمس.
ارتداء أغطية للرأس مثل الطاقية أو الكاب لحماية فروة الرأس والوجه.
ترطيب البشرة
استخدام كريم ترطيب مناسب لبشرة الطفل قبل وبعد التعرض للشمس.
الحرص على إبقاء الطفل مرطبًا عن طريق تقديم المياه له بشكل متكرر.
تجنب التعرض لفترات طويلة
الحرص على إخراج الطفل من أشعة الشمس في فترات الذروة (بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا).
تقسيم وقت التواجد على الشاطئ إلى فترات قصيرة مع فترات راحة في الظل.
ملابس واقية
ارتداء ملابس طويلة وفضفاضة لتغطية أكبر مساحة من البشرة.
اختيار أقمشة فاتحة اللون وخفيفة لعكس أشعة الشمس.
الانتباه للإشارات المبكرة للحروق الشمسية
متابعة بشرة الطفل للاكتشاف المبكر لأي احمرار أو تهيج.
في حال ظهور أي علامات للحروق، نقل الطفل فورًا إلى الظل وتبريد البشرة.
تطبيق هذه الإرشادات سيساعد في حماية بشرة الأطفال على الشاطئ خلال أيام الموجة الحارة.
أفضل الأنشطة الآمنة للأطفال على الشاطئ خلال الموجة الحارة
هناك بعض الأنشطة الآمنة والمناسبة للأطفال على الشاطئ خلال الموجة الحارة:
اللعب في الرمال
بناء قلاع الرمال والنحت في الرمال هي أنشطة ممتعة وآمنة للأطفال.
تأكد من توفير الظل والإشراف المستمر على الأطفال أثناء اللعب في الرمال.
السباحة في المياه الضحلة
السماح للأطفال بالسباحة في المياه الضحلة تحت إشراف مباشر ومستمر.
تأكد من استخدام أجهزة طفو أو سترات نجاة مناسبة للعمر.
ألعاب الكرة والرياضات الخفيفة
ألعاب الكرة مثل كرة القدم أو الطائرة يمكن ممارستها في المناطق المظللة.
تجنب الأنشطة الرياضية الشاقة في ساعات الذروة الحارة.
القراءة والرسم في الظل
توفير مساحات مظللة للأطفال لممارسة أنشطة هادئة مثل القراءة والرسم.
هذه الأنشطة تساعد على الاسترخاء وتجنب التعرض المباشر للشمس.
الاستمتاع بالمياه المظللة
توفير حمامات سباحة مظللة أو مناطق مياه ضحلة في ظل الأشجار للأطفال.
هذه الأنشطة توفر الترفيه والراحة دون التعرض المفرط للشمس.
الحرص على توفير الظل والإشراف المستمر على الأطفال أمر بالغ الأهمية لضمان سلامتهم خلال الموجة الحارة على الشاطئ.
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