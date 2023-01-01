خطوات سهله نحو صحة أفضل

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يساهم نمط الحياة الصحي في الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية والتي بدورها تساهم في أن يحيا الفرد حياة أفضل أشار الدكتور سمير ماهر جراح القلب والصدر استشارى التغذية العلاجية أن من الممكن أن نقول وداعا للأمراض المزمنة التي تشمل السمنة وزيادة الوزن والسكر من النوع الثاني أو ارتفاع ضغط الدم والدهون والكوليسترول بالدم مع تشحم الكبد الدهون فيما يطلق عليه متلازمة التمثيل الغذائي .



فضلا عن ومضاعفاتها المهددة للحياة وبالخطر حديثا جمعية الأطباء الأمريكية صنفتها السمنة وزيادة الوزن كمرض وهذا الأمر له تداعيات هامة للاسف الشديد الاعتقاد السائد في المنظومة الصحية أن المريض يجب أن يتعايش مع المرض مدى الحياة في حقيقة الأمر العلاج الدوائي هو علاج للتحكم في أعراض المرض مثل رفع أو خفض مستوى السكر في الدم أو ضغط الدم ناهيك عن المضاعفات الناتجة عن الأدوية .



وهذا العلاج المرضى لا يعالج السبب الرئيسي المؤدى الي تلك الأمراض المزمنة فإن المريض لن يحتاج الي الخدمات الصحية والدواء علي سبيل المثال عند حدوث التهاب بكتيري في الجسم فإن العلاج بالمضاد الحيوى المناسب ولكن المريض لن يستمر طوال العمر في تناول المضاد الحيوي لان تم علاج السبب الرئيسي للمرض وتم شفاء المريض وهذا هو الدافع الرئيسي لتصميم برنامج ميتابولكس في رحلة الشفاء من تلك الأمراض المزمنة حيث يتغير اسلوب الحياة بطريقة صحية رئيسية مثل مزاوله النشاط البدني والرياضي وفقا للمرحلة العمرية .

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برنامج غذائي متنوع يتناول توقيت ونوعية الغذاء:الفيتامينات في المكملات الغذائية الطبيعيةالأجزاء الفرعية للبرنامج تشملالتغلب على القلق والتوتر النفسي والعصبيمقاومة الأرق وقلة النومالتعرض للشمس في أوقات محددةهكذا يتبين لنا أنه عن طريق تغير اسلوب الحياة والوسائل الطبيعية يمكن اجتيار رحلة الشفاء بنجاح من تلك الأمراض شائعة الانتشار وهي في زيادة مستمرة رغما عن التقدم في المجال الطبي ومضاعفاتها الخطيرة التي تهدد حياة الانسان .