خطوات سهله للحصول على بشرة أكثر نضارة حول العين.. تفاصيل

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تعد الخطوط الدقيقة والتجاعيد تحت العينين أولى العلامات الجسدية للشيخوخة. وعلى الرغم من كون الشيخوخة أمرا حتميا، إلا أن تجاعيد العين ليست كذلك ويمكن منع ظهورها

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وإلى جانب الشيخوخة، يمكن أن تساهم العديد من العوامل في ظهور تجاعيد العين، مثل التعرض المتكرر لأشعة الشمس والتدخين.وتشمل علامات شيخوخة العين انتفاخ الجفن والجلد المترهل والأكياس تحت العين. ولمنع هذه الأعراض أو عكسها، يقدم الدكتور أنتوني يون، جراح التجميل المعتمد في ميشيغان، أربع نصائح بسيطة:ارتداء نظارة شمسيةأوضح يون في مقطع فيديو على "تيك توك" الشهر الماضي، والذي حصد 23700 مشاهدة، أن ارتداء النظارات الشمسية "لن يحمي جلد الجفن الحساس من الأشعة فوق البنفسجية للشمس فحسب، بل سيمنعك أيضا من التحديق، ما قد يؤدي إلى ظهور تجاعيد أقدام الغراب (خطوط رفيعة وعميقة تظهر على الجلد حول العينين وتشبه أقدام طير الغراب)".وعند اختيار النظارات الشمسية، تنصح جمعية السرطان الأمريكية بالبحث عن ملصق مكتوب عليه "يلبي متطلبات ANSI UV" أو "امتصاص الأشعة فوق البنفسجية حتى 400 نانومتر"، ما يعني أن النظارات تحجب 99% على الأقل من الأشعة فوق البنفسجية.تناول كميات منخفضة من الأطعمة فائقة المعالجةيمكن أن تزيد الأطعمة فائقة المعالجة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني والسمنة.ويقول يون إن بإمكانها أيضا زيادة كمية الانتفاخ حول العينين لأنها مليئة بالملح والمكونات الالتهابية الأخرى.السيطرة على الحساسيةيعاني الكثيرون من الحساسية الموسمية والتي يمكن أن تتسبب في ظهور الانتفاخ والتجاعيد حول العين، حيث يوضح يون: "حاول السيطرة على الحساسية وتجنب فرك جفونك بقوة. إن جلد الجفن هو أرق جلد في الجسم، وفرك هذا الجلد بقوة يمكن أن يؤدي إلى تمدده".استخدم كريم الريتينول للعينيقول يون: "لقد ثبت أن الريتينول يزيد من الكولاجين في الجلد ويمكن أن يساعد في منع الجلد من أن يصبح رقيقا ومتجعدا".وتوصي مجلة Self بالبدء باستخدام كريم منخفض التركيز، بين 0.1% و0.5%، أو المنتجات التي تحتوي على الريتينول المغلف، والذي يميل إلى أن يكون ألطف، للحفاظ على الجلد أكثر حيوية ومنع ظهور التجاعيد.