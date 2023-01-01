خطوات سهلة للحفاظ على الزرع في البلكونة عند ارتفاع درجة الحرارة



للحفاظ على الزرع في البلكونة للحفاظ على الزرع في البلكونة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تصبح العناية بالنباتات في البلكونة أمرًا صعبًا. ولكن مع اتباع بعض الخطوات البسيطة، يمكنك الحفاظ على صحة وجمال نباتاتك حتى في أشد أيام الصيف حرارة، إليك بعض الخطوات السهلة للحفاظ على الزرع في البلكونة عند ارتفاع درجة الحرارة وفقًا لما جاء في موقع" better homes"



بعض الخطوات للحفاظ على الزرع في البلكونة :

الري:

يُنصح بسقي النباتات في الصباح الباكر أو في المساء، عندما تكون درجات الحرارة منخفضة سيساعد ذلك على منع تبخر الماء سريعًا.



تأكد من ريّ التربة بعمق:

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يجب أن تصل المياه إلى جذور النباتات بشكل كافٍ تأكد من ريّ التربة حتى تصبح رطبة، لكن ليس مغمورة بالماء.استخدم طريقة الري بالتنقيط:تعد طريقة الري بالتنقيط طريقة فعالة لريّ النباتات، حيث توفر الماء مباشرةً إلى الجذور وتمنع تبخره.تجنب ريّ الأوراق:يجب تجنب ريّ أوراق النباتات، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور الفطريات والأمراض.وفر ظلًا للنباتات:إذا كانت بلكونتك تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، فمن المهم توفير ظلًا للنباتات يمكنك استخدام مظلة أو شاشة أو حتى قطعة قماش.انتقل بالنباتات إلى مكان مظلل:إذا كان ذلك ممكنًا، فمن الأفضل نقل النباتات إلى مكان مظلل خلال ساعات الذروة من أشعة الشمس.التسميد:يُنصح باستخدام سماد سائل مخفف مرة واحدة كل أسبوعين خلال فصل الصيف سيساعد ذلك على تزويد النباتات بالعناصر الغذائية التي تحتاجها للنمو.تجنب الإفراط في التسميد:الإفراط في التسميد قد يكون ضارًا بالنباتات تأكد من اتباع تعليمات التسميد الموجودة على العبوة.تفقد النباتات بانتظام:من المهم تفقد النباتات بانتظام للتأكد من خلوها من الآفات والأمراض.استخدم مبيدات حشرية ومبيدات فطرية طبيعية:إذا وجدت أي آفات أو أمراض، فمن الأفضل استخدام مبيدات حشرية ومبيدات فطرية طبيعية بدلاً من المواد الكيميائية.تقليم النباتات:تقليم الأوراق الميتة والمريضة سيساعد على تحسين صحة النباتات ونموها.قم بإزالة الأزهار الذابلة:إزالة الأزهار الذابلة سيساعد على تشجيع النباتات على إنتاج المزيد من الأزهار