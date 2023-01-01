خطوات سهلة لتنظيف وترتيب منزلك قبل عيد الأضحى



تنظيف وترتيب منزلك تنظيف وترتيب منزلك

تحرص كل سيدة مع أقتراب عيد الأضحى على تنظيف المنزل وترتيبه بشكل أعمق عن طريقتها لترتيبه في الأيام العادية، وهو ما يجعلها تقوم بأعمال مضاعفة، ولكن يبقى السؤال من أين تبدا.



خطوات هامة لتنظيف المنزل قبل عيد الأضحي بسهولة

وفي هذا المقال سنقوم بذكر خطوات سهلة تساعدك تنظيف وترتيب كل كبيرة وصغيرة في المنزل، بخطوات سهلة ومرتبة، وفي وقت قصير قبل حلول عيد الأضحى، وفقًا لما نشره موقع "homekeeping"، ومن اهم الخطوات ما يلي:



نزع الستائر وغسلها، أو أستخدام المكنسة الكهربائية في إزالة الأتربة منها بإستخدام الفرشاه المخصصة لها.

البدء في تلميع النوافذ والأثاث من الأتربة.

تنظيف الأسقف والجدران من الأتربة.

تغير ملاءات السرائر .

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تلميع المصابيح والجدران بالأدوات المصنوعة من الألياف الناعمة ومنتجات التنظيف الملائمة.تلميع الزجاج بالملمع.تلميع الرفوف وتنظيفها وتلميع قطع الديكور من الخطوات.تنظيف السجاد من الأتربة وغسله.تنظيف خزانات المطبخ والأسطح المكشوفة التي تتعرض للدهون، ويتم تلميعهما باستخدام قطعة قماش مبلله من الماء الدافئ والقليل من سائل تنظيف الأطباق.ترتيب الرفوف والأدرج الداخلية وتنظيمها باستخدام منظمات وهي متاحة في جميع متاجر بيع أدوات المطبخ لتسهيل عملية تنظيم رفوف المطبخ.خطوات هامة لتنظيف المنزل قبل عيد الأضحي بسهولةتنظيف الثلاجة والموقد وغسالة الأطباق والديب فريزر، والميكرويف والقلاية الكهربائية، والكاتيل تنظيف عميق بواسطة منتجات تنظيف مخصصة لها.تلميع جميع الأخشاب من الابواب والأثاث.كنس الأرضيات من الأتربة وتلميعها بالمنتجات المنظفة التي تحتوي على مكونات مطهرة ايضا .تنظيف الحمامات تنظيف عميق وغسل الجدران والدش والأحواض والمرحاض بالأدولت المطهرة.إعادة ترتيب جميع عبوات الشامبو والكريمات وترتيبها، للتخلص من الفوضى.نشر الستائر والسجاد والمفارش، وفي اليوم التالي تركيبهم وفرشهم مرة أخرى، ولكن يجب أن تكون هذه الخطوة في صباح يوم وقفة العيد.وفي الختام وبعد الإنتهاء من الفرش يمكن رش المعطر في كافة أرجاء المنزل ليعطي رائحة منعشة وجميلة للمنزل.