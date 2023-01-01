خطوات تخزين اللحوم والأسماك والدواجن بطريقة صحية



تخزين اللحوم والأسماك والدواجن تخزين اللحوم والأسماك والدواجن

يعد تخزين الطعام بشكل صحيح أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامته ونضارته وقيمته الغذائية. ويمكن أن يؤدي التخزين غير السليم إلى نمو البكتيريا والتلف المبكر، مما قد يؤدي إلى أمراض منقولة بالغذاء وتلف الأغذية.



"بوابة الأهرام" تقدم بعض الطرق الصحية والصحيحة لتخزين أنواع مختلفة من الأطعمة خلال السطور التالية...



الطرق الصحيحة والصحية تخزين الطعام

1- اللحوم والدواجن والأسماك

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- يجب تخزين اللحوم والدواجن والأسماك النيئة في الثلاجة بدرجة حرارة 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) أو أقل.- يجب طهي الدواجن والأسماك النيئة في غضون يومين من الشراء، ويجب طهي اللحوم الحمراء النيئة في غضون 3-5 أيام.- يمكن تخزين اللحوم والدواجن والأسماك المطبوخة في الثلاجة لمدة 3-4 أيام.2- المنتجات الطازجة- يجب تخزين معظم المنتجات الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، في الثلاجة بدرجة حرارة 32-36 درجة فهرنهايت (0-2 درجة مئوية).- يجب غسل المنتجات الطازجة جيدًا بالماء البارد قبل التخزين.- يمكن تخزين معظم المنتجات الطازجة لمدة أسبوع أو أكثر في الثلاجة.3- الألبان- يجب تخزين الحليب ومنتجات الألبان الأخرى في الثلاجة بدرجة حرارة 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) أو أقل.- يجب التخلص من الحليب ومنتجات الألبان الأخرى بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على العبوة.الألبان4- البيض- يمكن تخزين البيض في الثلاجة بدرجة حرارة 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) أو أقل لمدة تصل إلى 3 أسابيع.- يجب تخزين البيض في عبوته الأصلية على الرف الأوسط للثلاجة.5- الأطعمة المعلبة- يمكن تخزين الأطعمة المعلبة في درجة حرارة الغرفة في مكان بارد وجاف.- بعد فتح العلبة، يجب نقل محتوياتها إلى وعاء زجاجي أو بلاستيكي وتخزينها في الثلاجة.6- الأطعمة المجمدة- يجب تخزين الأطعمة المجمدة في درجة حرارة 0 درجة فهرنهايت (-18 درجة مئوية) أو أقل.- يمكن تخزين معظم الأطعمة المجمدة لمدة 3-6 أشهر.نصائح عامة لتخزين الطعام- نظف ثلاجتك بانتظام للتخلص من البكتيريا.- تخلص من أي طعام تالف أو منتهي الصلاحية.- لا تفرط في حشو الثلاجة لأن ذلك يمنع الهواء البارد من الدوران.- استخدم أكياس أو حاويات محكمة الإغلاق لتخزين الطعام.- اغسل يديك جيدًا قبل التعامل مع الطعام.بإتباع هذه الطرق الصحية لتخزين الطعام، يمكنك الحفاظ على سلامة الأغذية ونضارتها وقيمتها الغذائية. ويساعد ذلك في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض منقولة بالغذاء ويضمن أن تحصل على أقصى استفادة من طعامك.