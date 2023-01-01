خطوات تحمل وتثبيت النسخة التجريبية من iOS 18



iOS 18 iOS 18

أصبح الإصدار التجريبي العام من نظام التشغيل iOS 18 من أبل متاح، وذلك قبل وصول البرنامج رسميًا في خريف هذا العام، وفيما يلى إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول إعداد الإصدار التجريبي من iOS 18 (جنبًا إلى جنب مع iPadOS 18 وwatchOS 11).

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أولاً، تذكر أنه، كما يوحي اسمه "التجريبي"، فهو برنامج ما قبل الإصدار ومن المرجح أن يكشف عن نفسه على هذا النحو بطرق تحبطك وتزعجك، قد تكون بعض تطبيقات الطرف الثالث معطلة (التطبيقات المصرفية على وجه الخصوص)، وقد تكون الكثير من ميزات أبل غير متسقة أو بها أخطاء حتى تقوم الشركة بتسوية مكامن الخلل في التحديثات المستقبلية.لا نوصي بتثبيته على أي جهاز تستخدمه كجهازك الرئيسي، أو على الأقل ليس إذا لم تكن على استعداد لقبول بعض المخاطر والتنازلات.الأجهزة المدعومة بنظام iOS 18ستحتاج إلى جهاز iPhone حديث لتجربة الإصدار التجريبي العام. بالنسبة لنظام التشغيل iOS 18، فهذا يعني النماذج التالية:iPhone 15iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 Pro MaxiPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxiPhone 13iPhone 13 miniiPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 miniiPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone XSiPhone XS MaxiPhone XRiPhone SE (2nd generation or later)إذا كنت تمتلك أي شيء قبل ذلك، فلن يحالفك الحظ. ولكن بالنظر إلى أن برنامج هذا العام يغطي نماذج تعود إلى عام 2018، فستحتاج إلى هاتف قديم جدًا حتى لا يكون لديك هذا الخيار.كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام من iOS 18:أصبح تثبيت النسخة التجريبية أسهل بكثير مما كان عليه من قبل، أولاً، إذا لم تقم بتثبيت الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل iOS من قبل، فستحتاج إلى زيارة موقع برنامج Apple Beta Software وتسجيل حساب أبل الخاص بك.بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج على جهاز iPhone الخاص بك. اختر خيار "الإصدار التجريبي العام من iOS 18"، بعد ذلك، ارجع إلى شاشة تحديث البرنامج، وسيظهر لك خيار تثبيت البرنامج التجريبي.