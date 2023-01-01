خطوات بسيطة لاستخراج الكارت الموحد الذكي



الكارت الموحد الذكي الكارت الموحد الذكي



يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج الكارت الموحد الذكي والذي يستخدم في عدد من الخدمات الحكومية منها التموين والتأمين الصحي الشامل.

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كيفية استلام الكارت الموحدتصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة.تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الخاص به الكارت عليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها.يستلم باقي أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحي الشامل والمدفوعات.الكارت الموحدفترة استلام الكارت الموحدفترة إتاحة استلام الكارت الموحد بمراكز التسليم شهر من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن ثم شهر آخر بديوان عام المحافظة ثم يتم اعدام البطاقة إن لم يتم استلامها.أماكن استلام الكارت الموحد 2024عند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومى ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومى لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفى الهيئة القومية للبريد.التأمين الصحى الشاملديوان عام محافظةمكاتب البريدمكاتب التموينوفى حالة عدم وصول الرسالة؛ يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.الكارت الموحدما هو الكارت الموحد 2024ويأتي الكارت الموحد فى إطار الاقتصاد الرقمى الذي يتطلب وجود كارت موحد لخدمات الحكومة مثل التأمين الصحى والخدمات البريدية والتموين عبر منصة وكارت واحد.استخراج الكارت الموحد اختياري وليس إجباريًا وأن من يرغب فى استمراره ببطاقة التموين بشكلها الحالى ليس هناك مشكلة لديه.الكارت الموحد هدفه توحيد العديد من الخدمات فى كارت واحد فى إطار التحول الرقمى.إصدار الكارت الموحد بدون أى أعباء مالية على المواطن.خصائص الكارت الموحد الذكي الحكوميتم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة.يتيح الكارت إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدى من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد.إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلةتعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجانيتم فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد.مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها.