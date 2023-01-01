خطوات بسيطة تخلى زوجك يساعدك في شئون البيت

خطوات بسيطة لجعل زوجك يساعدك
تعاني من كثرة الأعباء المنزلية ولا تجدين من يشاركك فى هذه المهام ، إليك خطوات بسيطة، ستشجع زوجك على المشاركة في شؤون المنزل بشكل طبيعي وسيكون سعيدًا بذلك.
كشف موقع هيلثي عن 9 خطوات بسيطة لجعل زوجك يساعدك في شؤون البيت ويكون سعيدًا بهذه المهمة
1. تواصل معه بطريقة ودية وإيجابية
- عبِّر عن احتياجاتك بكلمات محفزة بدلاً من الشكوى أو التوبيخ.
- اشكره ثم اطلب منه المساعدة بلطف.
2. شاركه في التخطيط والقرارات
- ناقش معه الأنشطة اليومية والمهام المنزلية.
- اجعله يشعر بأهميته في اتخاذ القرارات.
3. قسِّم المهام بالتساوي
- ضعا قائمة بالمهام المنزلية وتناوبا عليها.
- تأكَّد أن التقسيم عادل وفق قدرات كل منكما.
4. كن مرنًا وتنازل عن الكمال
- ليس كل شيء سيتم بالطريقة التي تريدها.
- اقبل طرق أداء زوجك وشجِّعه على المشاركة.
5. اشكره على كل جهد ولو صغير
- أظهر تقديرك عندما يساعدك في أي مهمة.
- هذا سيجعله أكثر حماسًا للمساعدة.
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6. ادعه للمساعدة دون إصرار
- لا تجبره على المشاركة، بل اطلب منه المساعدة.
- قد يحتاج بعض الوقت للاستجابة.
7. اجعله يتعلم مهارات جديدة
- علِّمه طرق إنجاز بعض المهام المنزلية.
- سيشعر بالرضا عندما يتقن مهارات جديدة.
8. اطلب منه مساعدتك في مهام إضافية
- ابحث عن مهام جديدة يمكنه المساعدة بها.
- هذا سيجعله يشعر بأهميته أكثر.
9. اعترف له بتحسنه وتقدمه
- لاحظ أي تطور في مشاركته واشكره عليه.
- هذا سيدفعه لأن يكون أكثر مشاركة.
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