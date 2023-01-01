خطوات بسيطة تخلى زوجك يساعدك في شئون البيت



خطوات بسيطة لجعل زوجك يساعدك خطوات بسيطة لجعل زوجك يساعدك

تعاني من كثرة الأعباء المنزلية ولا تجدين من يشاركك فى هذه المهام ، إليك خطوات بسيطة، ستشجع زوجك على المشاركة في شؤون المنزل بشكل طبيعي وسيكون سعيدًا بذلك.

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كشف موقع هيلثي عن 9 خطوات بسيطة لجعل زوجك يساعدك في شؤون البيت ويكون سعيدًا بهذه المهمة1. تواصل معه بطريقة ودية وإيجابية- عبِّر عن احتياجاتك بكلمات محفزة بدلاً من الشكوى أو التوبيخ.- اشكره ثم اطلب منه المساعدة بلطف.2. شاركه في التخطيط والقرارات- ناقش معه الأنشطة اليومية والمهام المنزلية.- اجعله يشعر بأهميته في اتخاذ القرارات.3. قسِّم المهام بالتساوي- ضعا قائمة بالمهام المنزلية وتناوبا عليها.- تأكَّد أن التقسيم عادل وفق قدرات كل منكما.4. كن مرنًا وتنازل عن الكمال- ليس كل شيء سيتم بالطريقة التي تريدها.- اقبل طرق أداء زوجك وشجِّعه على المشاركة.5. اشكره على كل جهد ولو صغير- أظهر تقديرك عندما يساعدك في أي مهمة.- هذا سيجعله أكثر حماسًا للمساعدة.الموت ليس له ميعاد.. وفاة ملكة الجمال اللبنانية ديما| صوربدون مكياج.. هند صبري تستعرض جمالها .. صور6. ادعه للمساعدة دون إصرار- لا تجبره على المشاركة، بل اطلب منه المساعدة.- قد يحتاج بعض الوقت للاستجابة.7. اجعله يتعلم مهارات جديدة- علِّمه طرق إنجاز بعض المهام المنزلية.- سيشعر بالرضا عندما يتقن مهارات جديدة.8. اطلب منه مساعدتك في مهام إضافية- ابحث عن مهام جديدة يمكنه المساعدة بها.- هذا سيجعله يشعر بأهميته أكثر.9. اعترف له بتحسنه وتقدمه- لاحظ أي تطور في مشاركته واشكره عليه.- هذا سيدفعه لأن يكون أكثر مشاركة.