خطوات اتبعها لتفادي حوادث السيارات أثناء القيادة

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تعتبر الحوادث الجانب الأسوأ على الإطلاق في عالم السيارات، وتنتشر هذه الحوادث برياضة السيارات إلى الشوارع والطرقات العادية، وفي الغالب تحدث هذه الحوادث بسبب أخطاء بشرية من السائقين، لذلك نقدم لك اليوم بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتفادي حوادث السيارات بنسبة كبيرة جدا، وهي:



- ركز جيدا في القيادة، وخاصة عند زيادة سرعة سيارتك، وانظر دائما للأمام، ولا تحاول الالتفات حولك كثيرا، واحرص أيضا على عدم تغيير حارة سيارتك على الطريق بشكل مفاجئ.



- احرص دائما على ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الموجودة أمامك على الطريق، وذلك حرصا من توقف هذه السيارة بشكل مفاجئ، أو رجوعها للخلف بشكل مفاجئ، وهو أمر يحدث بكثرة في حالات الزحام.

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- لا تفترض أبدًا أن سائق السيارة على جوارك يراك ويعلم نيتك سواء كنت ستغير طريقك أو ستنتقل إلى حارة أخرى، واتخذ كل احتياطاتك وأنت تتحرك بسيارتك.- الخطأ البشري وارد بنسبة كبيرة، لذلك لا تثق بنسبة 100% في الاتجاه الذي تشير إليه الأضواء الخلفية للسيارة الموجودة أمامك، وتوقع دائما وقوع أي خطأ بشري من الأخرين، وابق حريصا دائما اثناء القيادة.- قد يتسبب ضيق الوقت وتأخرك عن مواعيدك في كسرك للإشارة على الطريق، وهو أمر قد يتسبب في وقوع حادث يعرضك للخطر أو على الأقل لمخالفة مالية كبيرة.- في حالات الزحام لن تفيدك العصبية، وحاول أن تبقى في أقصى درجات الهدوء والاستمتاع بوقتك على الطريق بأي شكل، وذلك لأن العصبية لن تساهم في تخفيف زحام الطريق.- دائما كن أفضل سائق على الطريق، وحاول أن تساعد السائقين الأخرين الموجودين بجانبك وذلك مثلا بترك الطريق أمامك لسائق أخر حتى يعبر أولا على الطريق.- كن يقظا تماما عند القيادة بجانب سيارات النقل الثقيل، وذلك لأن هذه الفئة من المركبات تتميز بحركة صعبة وغير تقليدية مقارنة بالسيارات العادية.