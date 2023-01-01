خطوات أساسية تظهر جمالك بأبسط أدوات المكياج



أدوات المكياج أدوات المكياج



الفتيات المبتدئات في تطبيق المكياج غالباً ما يحتجن إلى أدوات مكياج بسيطة وفعالة، لأن الأدوات الاحترافية قد تكون معقدة وتسبب لهن الحيرة، بينما الأدوات البسيطة تساعد في تحقيق نتائج جيدة دون تعقيد، مما يسهل عليهن تجربة المكياج بشكل أكثر راحة وثقة. كما أن التدرج من الأدوات الأساسية إلى الاحترافية يتيح لهن تحسين مهاراتهن تدريجياً والاستمتاع بتجربة المكياج دون إحباط.

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ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الخطوات التي تساعد على اختيار أدوات مكياج مناسبة وأفضل طريقة لوضع المكياج بسهولة، وفقا لما جاء في موقع bebeautiful.نوع البشرة:الخطوة الأولى الأساسية هي تحديد نوع بشرتك، في حالة إذا كنتِ من صاحبات البشرة الجافة، فيفضل اختيار مرطبات أكثر، وإذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية فلابد من اختيار مرطب خالٍ من الزيوت وإذا كنتِ من صاحبات البشرة المختلطة فيفضل أن تختاري تركيبة متوازنة.اختاري المنتجات المناسبة:بعد الانتهاء من تحديد نوع بشرتك عليك باختيارعينات من المنتجات المختلفة قبل الشراء للتأكد من ملاءمتها لبشرتك ولونهاالأساسيات:ابدأي باقتناء أساسيات المكياج مثل كريم الأساس، الكونسيلر، البودرة، والآيلاينر، ثم انتقلي إلى اللمسات الأكثر تعقيدًا، وعند اختيار كريم الأساس يفضل أن يكون أغمق من لونك الطبيعي بدرجة أو نفس اللون، مع مراعاة اختيار المناسب لنوع بشرتك.النظافة:نظفي أدوات المكياج بانتظام لتجنب البكتيريا وحافظي على بشرتك صحية. كما أن أدوات المكياج النظيفة تمنحك نتائج أفضل.الممارسة المستمرة:في حالة إذا لم تحصلي على النتيجة التي تحتاجينها من أول مرة فلا تستسلمي فالممارسة المستمرة هي مفتاح الإتقان والحصول على ما تريدين، أيضًا يمكنك مشاهدة فيديوهات تعليمية، حضور ورش العمل التي تساعد على تعلم تقنيات جديدة والتفاعل مع خبراء المكياج.كوني واثقة:الثقة بالنفس هي مفتاح الجمال الحقيقي، ابدأي بمكياج بسيط وطبيعي، أيضًا التركيز على العيون أو الشفاه لا تبالغي في مكياج العيون والشفاه في نفس الوقت، اختاري أحدهما.الاهتمام بالحواجب:الحواجب تحدد شكل الوجه، لذا اهتمي بتحديدها وتنظيفها، الألوان الدافئة تناسب البشرة الدافئة، والألوان الباردة تناسب البشرة الباردة.