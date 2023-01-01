خطر داهم l الأرصاد تحذر من سيول جارفة في الجنوب.. فيديو



عواصف وسيول عواصف وسيول



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الجوية لـ الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت سقوط أمطار على بعض المناطق الجنوبية بالبلاد، وأن تلك الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع.

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وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة الجوية للأرصاد الجوية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن الأمطار تكون رعدية، وأن هناك تشكل لبعض السيول في بعض المناطق.المناطق الجنوبية تتأثر بـ العواصف الرملية الترابيةولفتت إلى أن المناطق الجنوبية تتأثر بـ العواصف الرملية الترابية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وعدم السير في أثناء حدوث هذه التغيرات في الأحوال الجوية.وكشفت أن مناطق شمال البلاد لن يكون بها أي أمطار، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وهناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، ولذلك الجميع يتوقع أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 36 27العاصمة الإدارية 37 266 أكتوبر 37 26بنها 36 27دمنهور 35 26وادي النطرون 35 26كفر الشيخ 34 25المنصورة 34 25الزقازيق 35 25شبين الكوم 34 25طنطا 33 24دمياط 32 26بورسعيد 32 27الإسماعيلية 37 24السويس 36 25العريش 35 25رفح 34 24رأس سدر 39 27نخل 37 20كاترين 31 17الطور 39 28طابا 37 25شرم الشيخ 40 29الإسكندرية 33 25العلمين 32 24مطروح 31 23السلوم 33 24سيوة 38 22رأس غارب 41 28الغردقة 42 31سفاجا 40 30مرسى علم 39 31شلاتين 38 32حلايب 34 29أبو رماد 36 30رأس حدربة 35 29الفيوم 38 25بني سويف 38 25المنيا 39 23أسيوط 40 25سوهاج 41 26قنا 42 28الأقصر 43 28أسوان 43 31الوادي الجديد 42 28أبوسمبل 40 31