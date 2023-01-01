خطر داهم l الأرصاد تحذر من سيول جارفة في الجنوب.. فيديو

عواصف وسيول
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الجوية لـ الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت سقوط أمطار على بعض المناطق الجنوبية بالبلاد، وأن تلك الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع.
وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة الجوية للأرصاد الجوية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن الأمطار تكون رعدية، وأن هناك تشكل لبعض السيول في بعض المناطق.
المناطق الجنوبية تتأثر بـ العواصف الرملية الترابية
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ولفتت إلى أن المناطق الجنوبية تتأثر بـ العواصف الرملية الترابية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وعدم السير في أثناء حدوث هذه التغيرات في الأحوال الجوية.
وكشفت أن مناطق شمال البلاد لن يكون بها أي أمطار، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وهناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، ولذلك الجميع يتوقع أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.
وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 27
العاصمة الإدارية 37 26
6 أكتوبر 37 26
بنها 36 27
دمنهور 35 26
وادي النطرون 35 26
كفر الشيخ 34 25
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24
دمياط 32 26
بورسعيد 32 27
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 25
العريش 35 25
رفح 34 24
رأس سدر 39 27
نخل 37 20
كاترين 31 17
الطور 39 28
طابا 37 25
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 33 25
العلمين 32 24
مطروح 31 23
السلوم 33 24
سيوة 38 22
رأس غارب 41 28
الغردقة 42 31
سفاجا 40 30
مرسى علم 39 31
شلاتين 38 32
حلايب 34 29
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 38 25
بني سويف 38 25
المنيا 39 23
أسيوط 40 25
سوهاج 41 26
قنا 42 28
الأقصر 43 28
أسوان 43 31
الوادي الجديد 42 28
أبوسمبل 40 31
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