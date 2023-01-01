خطاب جديد من الأهلي لاتحاد الكرة بشأن مباراة بيراميدز



الأهلي وبيراميدز الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي أحمد حسن عن خطاب الأهلي لاتحاد الكرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن:مصدر. .. الأهلي أرسل خطابا جديدا لاتحاد الكرة يؤكد فيه ضرورة استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.



كشف الإعلامى محمد الليثى أن مسئولي النادي الأهلي يدرسون تقديم طلب لنادي الوكرة القطري لاستعادة حمدي فتحي، لاعب الفريق، بناءً على طلب مارسيل كولر، مدرب الفريق.

وأوضح محمد الليثى، خلال تقديمه برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام رغم صعوبة الاستغناء عن حمدي فتحي لحاجة الفريق لجهوده وطلبات النادي القطري المالية الكبيرة، إلا أن إدارة الأهلي تتولى التفاوض مع اللاعب والنادي القطري لبحث إمكانية إتمام الصفقة".

وقال محمد الليثى: كولر طلب ضم لاعب صاحب قدرات فنية عالية في خط الوسط، موضحاً أن كولر يرى أن حمدي فتحي هو أهم لاعب مطلوب من وجهة نظره في هذا المركز وحال فشل التعاقد معه هناك آخرون مُرشحون لشغل هذا المركز في الأهلي، أبرزهم موكوينا، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، ومحمد بن رمضان، لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، وآخرين تم ترشيحهم للمدرب السويسري من قبل إدارة النادي.