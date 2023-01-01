خصم 2000 جنيه على وحش الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy A35



Galaxy A35 Galaxy A35

أعلنت شركة سامسونج هذا العام عن هاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy A35 5G الذي يأتي لينافس في الفئة المتوسطة حيث يعمل بشاشة سوبر أموليد 120 هيرتز بثقب مع كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل تدعم المثبت البصري مع كاميرا سيلفي 13 ميجا بيكسل ومعالج سامسونج الـ Exynos 1380 وبطارية كبيرة وصوت ستريو.



مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G :-



• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 120Hz مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus مع سطوع يصل الي 1000 شمعة .



• يأتي الهاتف بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MP5 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Samsung Galaxy A54 5G .

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• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultra Wide أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .• يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 .• يتوفر الهاتف بلون كحلي وبلون أزرق ثلجي وبلون بنفسجي وبلون ليموني .مميزات Samsung Galaxy A35 5G :-• تقدم الكاميرا الخلفية تجربة جيدا جدا .• يأتي الهاتف بظهر زجاج ومقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP67 .• شاشة أموليد بمساحة كبيرة وتدعم معدل التحديث الـ 120Hz .• السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على تجربة صوتية أفضل .• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تقدم أداء جيد .• يأتي بأحدث أندرويد مع ضمان تحديثات أندرويد لـ 4 أعوام .. وتحديثات أمنية لـ 5 أعوام .