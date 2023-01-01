خصم جبار على أرخص هاتف ريلمي في مصر



ريلمي ريلمي

يعد موبايل ريلمي C33، هو هاتف ذكي اقتصادي من Realme، ويعتبر جزءا من فئة الهواتف منخفضة التكلفة في السوق المصري، والتي تهدف إلى تقديم أداء جيد ومواصفات متقدمة بسعر معقول، ومع عروض الصيف، حصل هذا الهاتف على خصم مميز في مصر سنستعرضه لكم خلال السطور التالية.



خصم 28% على موبايل ريلمي C33

لحسن الحظ، حصل موبايل ريلمي C33، على خصم كبير من خلال أحد مواقع التجارة الألكترونية على الإنترنت في مصر، وهو يأتي ضمن عروض الصيف حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 28% مما يوفر ما يصل إلى 1755 جنيها مصريا من سعر الهاتف بالمنصة.



ويتوفر موبايل ريلمي C33، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، بشريحيتين واللون الأسود، مقابل سعر 4.599 جنيها مصريا، بدلا من 6.354 جنيها مصريا.

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مواصفات موبايل ريلمي C33جاء موبايل ريلمي C33، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 تدعم ذروة سطوع تصل إلى 400 شمعة في المتر المربع.يتميز موبايل ريلمي C33، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يوفر أيضا دعما للشحن السريع بقدرة 10 وات.يتمتع موبايل ريلمي C33، بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف مقترنة بعدسة ثانوية بدقة 0.3 ميجابكسل وفلاش LED.يعمل موبايل ريلمي C33، بواجهة المستخدم التابعة للشركة Realme UI، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.يتم تشغيل موبايل ريلمي C33، بواسطة معالج من نوع Unisoc Tiger T612، المطور من قبل شركة يونيسك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 32 أو 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتوسيع التخزين الداخلي.