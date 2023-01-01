خصم جبار على أرخص هاتف ريلمي في مصر

يعد موبايل ريلمي C33، هو هاتف ذكي اقتصادي من Realme، ويعتبر جزءا من فئة الهواتف منخفضة التكلفة في السوق المصري، والتي تهدف إلى تقديم أداء جيد ومواصفات متقدمة بسعر معقول، ومع عروض الصيف، حصل هذا الهاتف على خصم مميز في مصر سنستعرضه لكم خلال السطور التالية.
خصم 28% على موبايل ريلمي C33
لحسن الحظ، حصل موبايل ريلمي C33، على خصم كبير من خلال أحد مواقع التجارة الألكترونية على الإنترنت في مصر، وهو يأتي ضمن عروض الصيف حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 28% مما يوفر ما يصل إلى 1755 جنيها مصريا من سعر الهاتف بالمنصة.
ويتوفر موبايل ريلمي C33، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، بشريحيتين واللون الأسود، مقابل سعر 4.599 جنيها مصريا، بدلا من 6.354 جنيها مصريا.
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