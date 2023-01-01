آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

خسارة جديدة للأهلي.. لاعب أجنبي في طريقه للرحيل

آخر الأخباراخبار الرياضة › خسارة جديدة للأهلي.. لاعب أجنبي في طريقه للرحيل

صورة الخبر: الأهلي
الأهلي


يقترب أحد اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، غير الدولي المالي أليو ديانج لاعب الوسط.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "‏بعد ديانج لاعب أجنبي آخر سيرحل عن الأهلي وسرية تامة في التفاوض مع اتنين لاعبين أجانب بالإضافة إلى صفقة محلية".

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة جديدة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
موعد مباراة الأهلى والمقاولون

يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.


ويدخل الأهلي اللقاء بهدف مواصلة الانتصارات والاقتراب من اللقب المحلي، حيث يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 66 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خسارة جديدة للأهلي.. لاعب أجنبي في طريقه للرحيل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83399

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام