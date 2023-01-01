خسارة جديدة للأهلي.. لاعب أجنبي في طريقه للرحيل

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يقترب أحد اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، غير الدولي المالي أليو ديانج لاعب الوسط.

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وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "‏بعد ديانج لاعب أجنبي آخر سيرحل عن الأهلي وسرية تامة في التفاوض مع اتنين لاعبين أجانب بالإضافة إلى صفقة محلية".يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة جديدة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.موعد مباراة الأهلى والمقاولونيواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.ويدخل الأهلي اللقاء بهدف مواصلة الانتصارات والاقتراب من اللقب المحلي، حيث يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 66 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.