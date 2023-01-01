خريطة طريق Bungie لـ Destiny 2



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

اليوم، في الذكرى السنوية العاشرة للامتياز، أصدرت Bungie خريطة طريق Destiny 2، استعدوا، حيث لدينا الكثير من الأرض التي يجب تغطيتها.

قد يعجبك أيضا...

ستصدر Bungie الآن توسعتين سنويًا بدلاً من واحدة فقط، لن تكون هذه التوسعات كبيرة، لكن الفريق يعد بجعلها مثيرة للاهتمام.لقد بدأوا بالفعل في اختبار "حملات غير خطية وتجارب استكشاف مشابهة لـ Dreaming City أو Metroidvanias، وحتى تنسيقات أكثر غرابة مثل roguelikes أو ألعاب إطلاق النار على البقاء"، بالإضافة إلى ذلك، يريدون إعادة الشعور بالغموض الذي كانت عليه قصص الحملات القديمة.نظرًا لتغير نموذج التوسعة، سيتغير النموذج الموسمي أيضًا. سيكون هناك الآن أربعة تحديثات رئيسية كل عام، يتم إصدار واحد كل ثلاثة أشهر. سيتزامن تحديثان رئيسيان مع إصدار التوسعات نصف السنوية.تحتوي هذه التحديثات على أنشطة مختلفة وأحداث أسبوعية وميزات والأهم من ذلك، المكافآت. تتضمن التغييرات الأخرى إعادة تصميم واجهة المستخدم (المخرج) ونموذج المكافأة، إلى جانب تحسين نظام تخصيص التحدي.بدءًا من صيف 2025، يمكن للاعبين تجربة التوسعة الأولى لهذا العام (والتي تحمل الاسم الرمزي Apollo حاليًا). على عكس المحتوى الأقدم، فإن هذه التوسعة عبارة عن مغامرة غير خطية تتيح لك أن تتقمص دور شخصيات مختلفة في أوقات مختلفة.يعد المطورون بأن القصة ستتدفق بسلاسة على الرغم من عدم الخطية.بخلاف الافتراض بأنها ستنطلق بعد حوالي ستة أشهر من Apollo، لا توجد تفاصيل حتى الآن عن التوسعة الثانية القادمة (والتي يطلقون عليها اسم Behemoth داخليًا)، لذلك سيتعين عليك ترقب التحديثات المستقبلية.هذه الخطط طموحة، لذا فلنأمل أن تتمكن Bungie من تنفيذها. تم تأجيل التوسعة الحالية لـ Destiny 2، The Final Shape، - وهو القرار الذي سبقه قبل شهر تسريح العمال في الاستوديو.