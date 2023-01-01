خريجو التكنولوجيا التطبيقية: فرص جديدة ومستقبل واعد!

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفرص المتاحة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية.



الفرص المتاحة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن الفرص المتاحة أمام خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تشمل ما يأتي:



- الالتحاق مباشرة بسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

- استكمال الدراسة في الكليات الحكومية بعد اجتياز المعادلة.

- استكمال الدراسة في المعاهد المصرية.

- استكمال الدراسة في الجامعات التكنولوجيا من دون معادلة.

- استكمال الدراسة في الخارج للحاصلين على شهادة الاعتماد الدولية.

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تعليمات من التعليم لطلاب الثانوية العامةوفي وقت سابق، وجهت المديريات التعليمية قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، طلاب الثانوية العامة، بالاتزام بعدد من التعليمات، والتي أبرزها حظر الغش أو محاولة الغش لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان، حتى لا يعرض الطالب نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى إلغاء الإمتحان، حرصًا على مستقبله.وأكد المديريات التعليمية، الطلاب بالحرص على الحضور مبكرا أمام لجنة الامتحان، محذرة من استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.وأضافت أنه يجب الالتزم بالهدوء التام داخل اللجنة لعدم تعطيل سير الامتحان، قائلة: عند بدء الامتحان حاول التركيز في ورقة الامتحان، بالإضافة إلى مراجعة إجاباتك أكثر من مرة وتأكد من حل جميع النقاط.وفي ذات السياق، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات، لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.