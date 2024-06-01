خبير يُجيب .. سبب إفلاس شركات السيارات الكهربائية رغم كونها صديقة للبيئة..

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برغم كونها سيارات صديقة للبيئة وبات يشار إليها بالبنان في مختلف دول العالم، غير أن هناك عددا من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية تعاني شبح الإفلاس، كان آخرها شركة «فيسكر الناشئة» المنتجة للسيارات الكهربائية، التي طلبت الحماية من الإفلاس عقب انتهاء المفاوضات بشأن الاستثمار مع إحدى الشركات الكبرى العاملة بالقطاع بدون التوصل لاتفاق.



3 شركات أفلست خلال العامين الماضيين



ليست فيسكر الشركة الأولي التي تعلن إفلاسها في القطاع، فمن قبلها أعلنت كلا من لوردتساون وبروتيرا وإلكتريك لاست ميل سوليوشن الإفلاس خلال العامان الماضيان، خاصة مع استنفاد الاحتياطيات النقدية، والعقبات التي لاحقت الشركات بسبب جمع الأموال، مع وجود تحديات خاصة بزيادة الإنتاج ووجود مشكلات متعلقه بسلاسل التوريد العالمية.

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خبير بقطاع السيارات الكهربائية: الصناعة تمر بضغوطات كبرىمن جانبه، يقول عبدالله علاونه، الخبير بقطاع السيارات الكهربائية، إن تلك الصناعة تمر بوضع ضاغط بسبب التقلبات في الأسواق بشكل دائم وحاد ومستمر، خاصة بعد أن أصبح قطاع السيارات الكهربائية شيئا أساسيا ضمن الصناعات العالمية، لكن تعود أسباب إفلاس الشركات الأمريكية المنتجه لتلك السيارات نتاج لعدد من العوامل.وأضاف «علاونه» في تصريح خاص لـ«الوطن» من الأردن، أن قطاع كبير من السيارات الكهربائية يعاني وجود تراجع في الطلب أو توقف في حركة المبيعات، بخلاف رصد أعطالا فنية في تلك السيارات، حتى بات هناك ما يقارب الـ50% من المستهلكين الأمريكان مهتمين بتلك السيارات واقتنائها، لكن تظل التكاليف الصناعية الباهظة لتلك السيارات العائق الأقوى في تلك الصناعة.شركات السيارات الكهربائية تعاني من وجود تراجع في الطلبوأكد الخبير في قطاع السيارات الكهربائية أن الإفلاسات التي حدثت في تلك المصانع خاصة بالمصانع الأمريكية والأوروبية، كما أن هناك عوامل خارجية ساعدت الصين في الاستمرار بتلك الصناعة ولمنع حدوث افلاسات هناك، كما لا يوجد قيودا تجارية على تصدير تلك السيارات مقارنة بالأمريكية والأوروبية، حيث أن التعريفة الجمركية في أمريكا باتت أعلي بنسبة 4 أضعاف من الشركات الصينية.واشار إلى أن 70 % من صناعة السيارات الكهربائية معتمده في الأساس على البطاريات، وهي التقنية التي تملكها الصين بشكل كبير، حيث حققت الصين رواجا كبيرا في تلك الصناعة نظرا لرخص مكونات البطاريات الصينية مقارنة بالصناعات الأمريكية.