خبير يكشف الأسرار..«تطبيقات تخترق هاتفك»..

أكد خبير التكنولوجيا "سام كروفورد"، أنه يجب على مالكي الهواتف الذكية مراجعة مكتبة هواتفهم، وحذف تطبيقات شائعة الاستخدام قد تكون خطرة على الهاتف، كما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.وقال "سام كروفورد"، " يجب أن تكون حذرًا بشأن التطبيقات التي تحتفظ بها على هاتفك الذكي، وهناك 7 تطبيقات شائعة يجب حذفها بعد استخدامها لتجنب المخاطر المحتملة، مثل سرقة الهوية والاحتيال المصرفي"، وهذه التطبيقات تشمل:
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