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خبير يكشف الأسرار..«تطبيقات تخترق هاتفك»..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أكد خبير التكنولوجيا "سام كروفورد"، أنه يجب على مالكي الهواتف الذكية مراجعة مكتبة هواتفهم، وحذف تطبيقات شائعة الاستخدام قد تكون خطرة على الهاتف، كما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال "سام كروفورد"، " يجب أن تكون حذرًا بشأن التطبيقات التي تحتفظ بها على هاتفك الذكي، وهناك 7 تطبيقات شائعة يجب حذفها بعد استخدامها لتجنب المخاطر المحتملة، مثل سرقة الهوية والاحتيال المصرفي"، وهذه التطبيقات تشمل:

تطبيقات القطارات والحافلات
تطبيقات حجز التذاكر
تطبيقات سيارات الأجرة
تطبيقات تأجير الدراجات
تطبيقات الأحداث
تطبيقات الترجمة
تطبيقات تحويل العملات

ووضح كروفورد، أن حذف هذه التطبيقات يمكن أن يساعد في إطالة عمر البطارية وتحسين عمر البطارية بنسبة تصل إلى 20%، وتوفير مساحة التخزين، وحماية الخصوصية، وكذلك تجنب المراقبة غير المرغوب فيها وتحسين أداء الجهاز.

وأخيرًا حذر الخبير تكنولوجي، من أن هذه التطبيقات قد تستمر في جمع معلومات الموقع حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام، مما يؤدي إلى إبطاء الجهاز، وزيادة كمية البيانات المستهلكة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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