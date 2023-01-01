خبير لوائح يؤكد: حق الزمالك في المطالبة بإعادة لقاء القمة

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لقاء القمة


أكد نهاد حجاج خبير اللوائح أن نادي الزمالك من حقه المطالبة بإعادة مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال نهاد حجاج خبير اللوائح عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن” مع الإعلامي محمد فاروق: “من وجهة نظري أن رابطة الأندية أخطأت بإعلان فوز الأهلي بالقمة ومن حق الزمالك المطالبة بإعادة لقاء القمة لأن رابطة الأندية لم تطبق اللائحة في عقوباتها ضد الزمالك”.

وأضاف: “الزمالك لم ينسحب أمام الأهلي ورابطة الأندية لم تطبق اللائحة في عقوباتها ضد الزمالك”.

وكان قد أصدر نادي الزمالك بيانه الرسمي بعد إعلان موقفه بعدم خوض مباراة القمة والتمسك بمطالبه

بيان الزمالك
وجاء البيان كالتالي:

تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم.

وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً.
فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، و شكراً لتفهم الجماهير و دعمهم الذي لا يتوقف.

الزمالك أولاً.

المصدر: elbalad

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