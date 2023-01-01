خبير لوائح يؤكد: حق الزمالك في المطالبة بإعادة لقاء القمة

وكان قد أصدر نادي الزمالك بيانه الرسمي بعد إعلان موقفه بعدم خوض مباراة القمة والتمسك بمطالبه
أكد نهاد حجاج خبير اللوائح أن نادي الزمالك من حقه المطالبة بإعادة مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال نهاد حجاج خبير اللوائح عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن” مع الإعلامي محمد فاروق: “من وجهة نظري أن رابطة الأندية أخطأت بإعلان فوز الأهلي بالقمة ومن حق الزمالك المطالبة بإعادة لقاء القمة لأن رابطة الأندية لم تطبق اللائحة في عقوباتها ضد الزمالك”.
وأضاف: “الزمالك لم ينسحب أمام الأهلي ورابطة الأندية لم تطبق اللائحة في عقوباتها ضد الزمالك”.
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